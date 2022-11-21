رحيل المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب

جنيف (أ ف ب)

أعلن الأرشيف الوطني السويسري للفيلم السينمائي وفاة المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب في منزله في سويسرا عن 89 عاماً، وكان ستروب من أقران العديد من عظماء حركة الموجة الفرنسية الجديدة للأفلام وحصل على جائزة مهرجان لوكارنو السينمائي عن مجمل أعماله، وقال كريستوف بولي الناطق باسم سينماتك سويس: «تحدثت مع السيدة ستروب، لقد توفي السادسة صباحاً في منزله في رول» المطلة على بحيرة جنيف في غرب سويسرا، وبدأ ستروب عمله كمساعد لبعض أهم صناع الأفلام الفرنسيين، ومن أشهر الأفلام التي أخرجها «فروم ذي كلاودز تو ذي ريزيستانس» (1979) و«سيسيليا!» (1999).