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دنيا

كبسولات قهوة قابلة للتحلل

كبسولات قهوة قابلة للتحلل
22 نوفمبر 2022 03:46

زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

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تطرح «نسبريسو»، الشركة الفرعية لمجموعة «نستله» السويسرية، كبسولات قهوة قابلة للتحلل العام المقبل في محاولة لدرء المنافسين الذين يحاولون دخول سوق القهوة المنزلية المربح، من خلال بدائل صديقة للبيئة، وستطلق «نسبريسو» كبسولات ورقية يمكن تحويلها إلى سماد في المنزل «في فرنسا وسويسرا عام 2023» قبل أن تنتشر في الأسواق الأخرى في 2024، وستوضع طبقة رقيقة من البوليمير الحيوي القابل للتسميد داخل الأختام الورقية في القهوة لإبقائها طازجة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة غيوم لو كانف أن الكبسولات الجديدة لن تحل مكان كبسولات الألمنيوم، بل ستقدم «بديلا» للراغبين في تحويل كبسولاتهم إلى سماد.

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