إلغاء مزاد على هيكل عظمي لديناصور

هونغ كونغ (أ ف ب)

ألغت دار كريستيز للمزادات عملية البيع المثيرة للجدل لهيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ بعدما قرر مالكه تأجيره لمتحف، وكان من المقرر بيع الهيكل العظمي الذي يبلغ وزنه 1400 كيلوغرام والملقب بـ«شين»، في مزاد علني الجمعة بحسب كريستيز التي لم تقدم تقديراً للسعر أو هوية البائع، وقالت الشركة: إن «المودع قرر تأجيره لمتحف ليعرض على الجمهور»، وانتقد علماء أحافير عملية البيع كما ظهرت شكوك أيضاً حول مدى أصالة الحفرية، ويبلغ ارتفاع «شين» 4.6 متر وطوله 12 متراً، عاش قبل نحو 67 مليون عام، واكتشف في 2020 في ولاية مونتانا الأميركية.