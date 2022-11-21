الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إلغاء مزاد على هيكل عظمي لديناصور

إلغاء مزاد على هيكل عظمي لديناصور
22 نوفمبر 2022 03:46

هونغ كونغ (أ ف ب)

ألغت دار كريستيز للمزادات عملية البيع المثيرة للجدل لهيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ بعدما قرر مالكه تأجيره لمتحف، وكان من المقرر بيع الهيكل العظمي الذي يبلغ وزنه 1400 كيلوغرام والملقب بـ«شين»، في مزاد علني الجمعة بحسب كريستيز التي لم تقدم تقديراً للسعر أو هوية البائع، وقالت الشركة: إن «المودع قرر تأجيره لمتحف ليعرض على الجمهور»، وانتقد علماء أحافير عملية البيع كما ظهرت شكوك أيضاً حول مدى أصالة الحفرية، ويبلغ ارتفاع «شين»  4.6 متر وطوله 12 متراً، عاش قبل نحو 67 مليون عام، واكتشف في 2020 في ولاية مونتانا الأميركية.

ديناصور
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©