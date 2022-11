6 جوائز لتيلور سويفت في AMAs

لوس انجيليس (وكالات)

تصدرت نجمة البوب الأميركية تيلور سويفت قائمة الفائزين بجوائز الموسيقى الأميركية، وحصدت 6 جوائز خلال الحفل المقام على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجليس، واقتنصت لقب فنان العام في أكبر حدث يصوت فيه المعجبون حول العالم، بالإضافة إلى أفضل فيديو موسيقي لكليب All Too Well وأفضل فنانة امرأة، وأفضل فنانة ريفية، وحاز ألبومها Red على جائزة أفضل ألبوم بوب وأفضل البوم ريفي، وقالت تيلور خلال الحفل: «لا يمكنني أن أعبر، الأمر لا يصدق بالنسبة لي أنني ما زلت أفعل ذلك وأنكم ما زلتم تهتمون، لا يمكنني أن أعبر لكم عما تعنيه لي الألبومات التي أعيد تسجيلها».