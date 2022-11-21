الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

6 جوائز لتيلور سويفت في AMAs

6 جوائز لتيلور سويفت في AMAs
22 نوفمبر 2022 03:46

لوس انجيليس (وكالات)

تصدرت نجمة البوب الأميركية تيلور سويفت قائمة الفائزين بجوائز الموسيقى الأميركية، وحصدت 6 جوائز خلال الحفل المقام على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجليس، واقتنصت لقب فنان العام في أكبر حدث يصوت فيه المعجبون حول العالم، بالإضافة إلى أفضل فيديو موسيقي لكليب All Too Well وأفضل فنانة امرأة، وأفضل فنانة ريفية، وحاز ألبومها Red على جائزة أفضل ألبوم بوب وأفضل البوم ريفي، وقالت تيلور خلال الحفل: «لا يمكنني أن أعبر، الأمر لا يصدق بالنسبة لي أنني ما زلت أفعل ذلك وأنكم ما زلتم تهتمون، لا يمكنني أن أعبر لكم عما تعنيه لي الألبومات التي أعيد تسجيلها».

تيلور سويفت
جوائز الموسيقى الأميركية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©