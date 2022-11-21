فنانون: الإمارات أغنية الحياة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بكلمات تعزز الهوية الوطنية وتشيد صرحاً فنياً في حب الوطن، يجتمع صناع الأغنية الإماراتية لتنفيذ أغنيات وطنية بمناسبة «عيد الاتحاد»، تأكيداً على دور الفن في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء. وفي الثاني من ديسمبر من كل عام، تتحول الاستوديوهات الفنية إلى مكان لالتقاء صناع الأغنية من شعراء وملحنين ومطربين وموزعين، والتعاون فيما بينهم لإنجاز أغنيات وطنية بأجمل الكلمات وأعذب الألحان من أجل التعبير عن ولائهم وحبهم للإمارات.

تحرص الفنانة أريام على أن تكون دوماً ضمن الفنانين المشاركين في المناسبات الوطنية. وقد استعدت للعيد الوطني بأغنية جديدة سجلتها في دبي بعنوان «شموخ المجد»، ومن المقرر أن تبثها عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية، تزامناً مع احتفالاً الدولة بـ«عيد الاتحاد» الـ51. وقالت أريام، إن المشاركات في المناسبات الوطنية، أقل ما يمكن أن يقدمه الفنان لوطنه الغالي الإمارات، موضحة أنها تكون في غاية السعادة والفخر عندما تجتمع مع زملائها الفنانين لتنفيذ أعمال وطنية، ليعبروا معاً عن مدى حبهم للإمارات، من خلال دمج كلمات وألحان تعبر عن الولاء والانتماء للوطن، والحب الذي يكنه كل إماراتي للقيادة الرشيدة، التي سعت من أجل أن تكون الإمارات في المركز الأول في المجالات كافة.

إثبات المحبة

هزاع الرئيسي كشف عن أنه يحضر حالياً لعمل فني وطني جديد، من المقرر أن يصوره على طريقة الفيديو كليب بعنوان «نحب الإمارات»، احتفالاً بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، وهي من أشعار علي بن سالم الكعبي، وألحان وغناء الرئيسي، وإخراج جاسم الجسمي، وقال الرئيسي، إن الأعمال الغنائية الوطنية هي إثبات للمحبة الكبيرة والولاء العظيم للوطن الحبيب الإمارات، معبراً عن فخره بخدمة الوطن من خلال الأعمال الفنية والقصائد الوطنية المغناة التي يقدمها على مدار العام وليس في ذكرى «عيد الاتحاد» فقط، مشيداً بالجمعة الفنية بين صناع الأغنية، التي يكون لها طعم مختلف عن جميع الأعمال الأخرى بين الفنانين.

هذه هويتنا

وهنأ الفنان فيصل الجاسم الإمارات بعيد اتحادها الـ51، مشيراً إلى أنه ينتظر مثل هذه المناسبات الوطنية من كل عام، لإظهار مدى حبه وانتمائه لوطنه الغالي، من خلال الأغنيات التي ينفذها وتحمل كلماتها كل معاني الولاء والانتماء للوطن، كاشفاً عن أنه نفذ أغنية جديدة ستبث عبر الإذاعات المحلية بعنوان «هذه هويتنا» كلمات طارق بالحاي وألحان ماجد عبد الله، ويقول مطلع كلماتها: «البيت متوحد بقادتنا وأهل العزم والمروات.. زايد ذاع فينا عزيمتنا.. وهذا وسام الفخر بالذات».

«نياشين الفخر»

فضلاً عن مشاركته في «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، بأوبريت «إماراتي وأفتخر» الذي أخرجته نهلة الفهد، يستعد الفنان الوسمي لتسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان «نياشين الفخر» كلمات مريم النقبي وألحان مايد عبد الله، ويقول مطلع كلماتها: «مرت الخمسين عاماً من الفخر.. ودارنا بالعز تمضي للأمام.. دولة تهدي لهالعالم عبر.. في جميع الكون تفرض الاحترام.. هي منارة عز تسعى للنصر.. في مبادئها عناوين السلام».

أوبريتات وأغنيات

أعرب الفنان والملحن فايز السعيد عن سعادته البالغة لمشاركة أهل الإمارات احتفالاتهم بـ«عيد الاتحاد» الـ51 للإمارات، ومشاركته مع صناع الأغنية الذين يجتمع معهم كل عام على حب إمارات زايد، من أجل تنفيذ «أوبريتات» ضخمة وأغنيات وطنية، تدخل الفرحة في النفوس، لافتاً إلى أنه تشرف بتنفيذ أوبريت «إماراتي وأفتخر» مع نخبة من زملائه الفنانين في عالم الغناء، الذين تعاونوا لإظهار عمل فني وطني مشرف وهادف.