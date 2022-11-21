نيللي كريم «عملة نادرة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض نيللي كريم تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى من خلال مسلسل «عملة نادرة»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وبدأت في تصوير مشاهده منذ أيام، بعد أن انتهى المؤلف د. مدحت العدل من كتابة السيناريو، واختار المخرج ماندو العدل مواقع التصوير.

قالت نيللي، إن خوض تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة يحتاج مني لبعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، مثل التدريب على اللهجة على يد أحد المتخصصين وإجادتها، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع يحترم عقل المشاهد.

وأضافت أن الأحداث تدور حول حرمان المرأة من الميراث، خاصة الأراضي واستبدالها بالمال، وضمن الأحداث أقدم شخصية امرأة يتوفى زوجها وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض صراعاً شرساً مع حماتها من أجل الحصول على حقوقها، ويشارك في البطولة جمال سليمان، وكمال أبو رية وفردوس عبد الحميد.

وأشارت نيللي إلى أن المسلسل يشهد عودتها للتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعد غياب 4 سنوات، كما تجدد التعاون مع المخرج ماندو العدل بعد مسلسل «فاتن أمل حربي»، ويشهد اللقاء الثاني مع زوجها هشام عاشور بعد «روز وليلى». وأضافت أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان، وتجسد شخصية زوجة صبورة تقف بجوار زوجها وابنها في الظروف الصعبة، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول شاب يعمل في شركة خاصة.

وكانت نيللي قد حققت نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وتناول صراع امرأة تقرر الانفصال عن زوجها وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها.