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«أرى».. توفر الكتب لذوي التحديات البصرية

مستفيدون من مبادرة «أرى» (من المصدر)
22 نوفمبر 2022 03:46

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «مؤسسة كلمات»، المنظمة غير الربحية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن اتفاق تعاون مشترك بين المؤسسة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، في إطار سعي المؤسسة لتعزيز جهودها ضمن مبادرة «أرى» لتوفير الكتب الميسرة في جميع مناطق الوطن العربي للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، والذين يعانون إعاقات بصرية تمنعهم من قراءة المطبوعات.
يستهدف هذا التعاون الذي جاء ثمرة لقاء جمع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ومؤسسة ورئيسة مؤسسة «كلمات»، ومعالي أ.د محمد ولد أعمر المدير العام بمقر «الألكسو» بتونس بداية هذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه «كلمات» واستكشاف مناطق جغرافية ومنظمات شريكة تعمل في مجال تنمية القدرات المعرفية للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، لتزويدها من قبل المؤسسة بالكتب المطبوعة بطريقة «برايل»، والمطبوعة بحروف كبيرة، والكتب الصوتية، والكتب الإلكترونية. 
جاء ذلك خلال التوقيع على مذكرة تعاون بين مؤسسة كلمات والمنظمة مؤخراً من قبل كل من آمنه المازمي، مديرة مؤسسة «كلمات»، المعنية بضمان الحق الأساسي لكل طفل في القراءة وتوفير الكتب للأطفال في المناطق المتضررة من الأزمات في العالم، وتعزيز وصول الكتب للمكفوفين وضعاف البصر، والدكتور رامي زكي اسكندر، مدير إدارة التربية «الألكسو»، وهي إحدى منظمات العمل العربي المشترك، مقرّها تونس، والتي تُعنى برفع المستوى التربوي والثقافي والعلمي في الوطن العربي، وتعمل على ضمان حقّ الأطفال كافة وخاصة منهم الأكثر احتياجاً وهشاشة، في الوصول إلى التعليم الجيد والمنصف والشامل ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة وجدول عمل التعليم 2030.
يشار إلى أن مبادرة «أرى»، قدمت آلاف الكتب الميسرة بمختلف الصيغ، ومنها كتب «برايل»، كتب مكبرة، وكتب صوتية في 33 موقعاً بـ 10 دول حول العالم.

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الألكسو
جامعة الدول العربية
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