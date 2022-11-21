علي يوسف السعد يكتب: نصائح لتجهيز حقيبتك

قد يبدو إعداد حقيبتك للسفر أمراً بسيطاً اعتيادياً، لكنه على العكس من ذلك، يحتاج كي تصل فيه إلى الطريقة الأفضل عشرات من الرحلات والسفرات والتجارب، حيث إن تعبئة الحقائب فن، ينطوي على عديد من الاستراتيجيات والطرق التي من شأنها توفير الوقت وإعفائك من الحمل الزائد، وإبعادك عن الشكل غير المستوي للحقائب.

أكثر الأمور التي يحرص عليها الجميع أثناء إعداد الحقائب، هو الاستفادة القصوى من مساحة الحقيبة وتعبئتها بشكل منظم ومرتب يمنع تجعد الملابس، وللوصول إلى تلك الأهداف أقدم هنا بعض النصائح، بناءً على خبرات كثيرة عايشتها وتعلمتها وتوصلت إليها خلال أسفاري ورحلاتي المختلفة.

لف الملابس

هي من أفضل الطرق الموصى بها أثناء إعداد حقيبتك، كونها توفر كثيراً من المساحة، وتحتفظ بملابسك غير مجعدة، لإجراء ذلك بالنسبة للقطع الفوقية، قم بطي الأكمام أولاً بطريقة مناسبة، ثم باشر اللف، أما البنطال، فضع الساقين معاً، وباشر اللف من جهة الخصر إلى الأسفل، ثم أحضر أكياساً مسطحة مناسبة لاستيعاب تلك اللفائف وضع كل مجموعة في كيس إن أمكن ذلك.

اختر الملابس المناسبة

احرص على اختيار نوعيات ملابس مناسبة للمدينة أو البلد التي ستذهب إليها، تتحدد هذه الملابس أيضاً بناء على مدة الزيارة، هل هي قصيرة أم ممتدة؟ فإذا كانت الزيارة قصيرة، فمن الأفضل تجنب الملابس الأكثر عرضة للتجعد، مثل تلك الأقمشة المصنوعة من الكتان أو الحرير الصناعي، عكس الأقمشة الجينز أو المطاطة والتي حتى إن تجعدت ستستوي مجدداً بمجرد تعليقها.

الأحذية والأشياء الثقيلة

إذا كانت حقيبتك من ذلك النوع الذي يُجَر بعجلات صغيرة، فمن الجيد أن تضع الأحذية والأشياء الثقيلة بجوار تلك العجلات من الداخل، فهذا يمنح الحقيبة أثناء جرها مزيداً من الثبات والثقل.

مكواة صغيرة

نبذل كل جهدنا السابق لتجنب تجعد الملابس واحتياجها للكي، لكن إذا تجعدت فمن المهم أن تتوافر معنا مكواة صغيرة نحل بها هذا الموقف، ونعيد الملابس إلى الشكل اللائق والمناسب لها.

الأدوية والإسعافات الأولية

من الجيد أن نتحسب لأي طارئ كي يقع لنا خلال سفرنا، احضر معك بعض الأدوية والمسكنات وأدوية التقلصات وغيرها، كل هذا تحت إشراف أو استشارة طبيب، ويفضل أن تقوم بوضع هذه الأدوية في إطار خارجي للحقيبة أو في حقيبة اليد خاصتك حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة حال حدوث أي طارئ، لا قدر الله.

ضيق حدود اختياراتك

لا تحمل معك كثيراً من الأغراض المتشابهة، ضيق حدود اختياراتك واختر شيئاً واحداً أو اثنين من متعدد، ولا تترك مساحة ولو قليلة داخل الحقيبة دون استغلال، حتى الأحذية ذاتها، يمكنك استغلالها عبر وضع الجوارب داخلها، أو حتى الأكسسوارات المختلفة صغيرة الحجم.

في الأخير، هناك طرق كثيرة لتوضيب حقيبتك وإعدادها بشكل جيد، لكن الأساس الذي تضعه في ذهنك وأنت تعدها، هو استغلال كل المساحة الكائنة، وترتيب أولوياتك بالنسبة للملابس والأشياء التي ستحملها معك، بالإضافة إلى ذلك أوصي بمشاهدة بعض الفيديوهات على «اليوتيوب»، عن الكيفيات المختلفة لترتيب الحقائب، فخبرات الآخرين مهمة في هذا الشأن، والمشاهدة دائماً غير القراءة المجردة.