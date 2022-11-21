ميسي يفجر «مفاجأة» في المونديال

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، أن نهائيات كأس العالم في قطر ستكون "بالتأكيد" الأخيرة له بعد مشاركاته في نسخ أعوام 2006 و2010 و2014 و2018. وأوقعت القرعة منتخب "راقصي التانغو" ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب منتخب "الأخضر"، بولندا والمكسيك. وقال "البرغوث" الصغير نجم باريس سان جرمان الفرنسي في مؤتمر صحافي عشية خوض بلاده مباراتها الأولى أمام السعودية "بالتأكيد سيكون المونديال الأخير لي، فرصتي الأخيرة لتحقيق هذا الحلم الكبير الذي يراودنا جميعاً". وسبق لنجم برشلونة السابق أن صرّح في مقابلة مع "إي أس بي أن" في 6 أكتوبر أن مونديال قطر سيكون بالتأكيد المشاركة الأخيرة له في نهائيات كأس العالم. وأردف قائلاً "لا أعرف ما إذا كانت فترة عابرة أم أنا الأكثر سعادة في مسيرتي... ولكني أشعر اني بحالة جيدة جداً. نعم. كأس العالم هذه، أتعامل معها في سن أخرى، وأنا اكثر نضوجاً. أحاول أن أستمتع بكل شيء على أكمل وجه، وأن أعيشه (المونديال) بكل قوة وأن أستمتع بكل لحظة فيه". وعن حالته البدنية قال "أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً. أنا أمر بوقت جيد جداً، على الصعيدين الشخصي والبدني. ليس لديّ أي مشاكل. لقد تدربت بشكل منفصل لأنني تلقيت ضربة (في الكاحل)، لكنها كانت كإجراء احترازي. لا شيء غريب".