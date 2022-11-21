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دنيا

الإماراتي «حكاية حي».. في «الرباط لسينما المؤلف»

الإماراتي «حكاية حي».. في «الرباط لسينما المؤلف»
21 نوفمبر 2022 19:34

محمد نجيم (الرباط)

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، من خلال الفيلم القصير «سبع سنبلات قمح»، إخراج وإنتاج وسيناريو علاء عماري، وبطولة آدم عماري ومحمد عماري، هانادي فاتاييري، وعبد الرحمن جان، وتدور قصة الفيلم بأحد حقول القمح، حيث يرفع المؤذن الأذان معلناً عن الصلاة، فيخرج بطل الفيلم لأداء الفريضة، وعند عودته من المسجد يصادف أحد الأطفال الذي كان قد فقد حذاءً ينتعله، لتتواصل الأحداث بمفاجآت غير متوقعة، كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته مؤسسة «القلب الكبير»، بعنوان «حكاية حي»، والذي فاز بجائزة مهرجان «ماونتن فيلم للأفلام الوثائقية - كولورادو»، ويرصد التحديات التي تواجهها الفتيات اللاجئات بسبب الثقافات الاجتماعية السائدة في المجتمعات المضيفة، وظروف اللجوء على حد سواء، وكيفية التغلب عليها بالمعرفة والتعلم.
وإلى جانب الإمارات، تشارك العديد من الدول بأفلامها في هذا المهرجان، الذي تستمر فعالياته من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، ومنها الفيلم المصري «النهر ده يوم جميل» إخراج نيفين شلبي، وبطولة باسم سمرة وهنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد توفيق، محمود الليثي وغيرهم، وتشارك المغرب بفيلم «العبد»، وهو أحدث الأفلام السينمائية للمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، كما تحضر أفلام من فرنسا، رواندا، ساحل العاج، سوريا، فلسطين، لبنان، أستراليا، سوريا، العراق، الصين، كندا، تونس، البرازيل، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، الجزائر، بوركينا فاسو، المكسيك، السنغال، بولونيا، إيران، كندا، والهند.

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