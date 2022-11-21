الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ديف ليبارد» تشعل أجواء «الاتحاد بارك»

«ديف ليبارد» تشعل أجواء «الاتحاد بارك»
21 نوفمبر 2022 15:42

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت «فلاش للترفيه» فرقة ديف ليبارد، المؤلفة من أشهر نجوم الموسيقى الحائزين الشهادة البلاتينية لمبيعات الأغاني المسجلة عدة مرات، لاختتام الدورة الـ 13 من حفلات يا سلام ما بعد السباق في «الاتحاد بارك» بأبوظبي، بالتزامن مع النهاية الحماسية لسباقات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.
اتجهت الأنظار من جديد إلى «الاتحاد بارك» لختام حفلات يا سلام ما بعد السباق ذات الشعبية الواسعة في أبوظبي، والتي شهدت تقديم عروض موسيقية من أهم الفنانين العالميين، بينهم ديف وآشر وسويدش هاوس مافيا وكيندريك لامار.
وأشعلت فرقة ديف ليبارد الأجواء ليلة الأحد، على أنغام الروك التي قدّمها أعضاء الفرقة: ريك سافج وجو إليوت وريك ألين وفيل كولين وفيفيان كامبل. وبدأت عرضها بأغنيات «تيك وات يو ونت»، و«لت إت جو»، و«أنيمال» مع تشكيلة من أشهر أعمالها، بمشاركة جمهور عشاق السباقات من مختلف الأعمار.
وشهد الحفل تفاعلاً رائعاً بين فرقة الروك الساحرة مع الجماهير، الذين تجاوبوا مع أروع المقطوعات بحماس كبير، والأغنيات المعروفة مثل «كيك أند لاف بايتس» ومجموعة من مقطوعات الجيتار والألحان المعبرة.
ووسط هتاف بطلب المزيد من الفرقة الشهيرة، عاد عازفو الروك إلى المسرح حاملين لافتة باسم أبوظبي وبتوقيع ديف ليبارد، ليؤدوا أغنيتين: «روك أوف إيجس» و«فوتوجراف».
وتولت فرقة ذا بوكستونز الإماراتية إحياء العرض الافتتاحي، وقدمت أداءً مميزاً تضمّن مجموعة من أغنياتها الأصلية وأخرى بأسلوبها الخاص. 

أخبار ذات صلة
الحواجز تتحدى المشاركين في بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي
وفاة المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود
المصدر: وكالات
الموسيقى
أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©