«ديف ليبارد» تشعل أجواء «الاتحاد بارك»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت «فلاش للترفيه» فرقة ديف ليبارد، المؤلفة من أشهر نجوم الموسيقى الحائزين الشهادة البلاتينية لمبيعات الأغاني المسجلة عدة مرات، لاختتام الدورة الـ 13 من حفلات يا سلام ما بعد السباق في «الاتحاد بارك» بأبوظبي، بالتزامن مع النهاية الحماسية لسباقات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

اتجهت الأنظار من جديد إلى «الاتحاد بارك» لختام حفلات يا سلام ما بعد السباق ذات الشعبية الواسعة في أبوظبي، والتي شهدت تقديم عروض موسيقية من أهم الفنانين العالميين، بينهم ديف وآشر وسويدش هاوس مافيا وكيندريك لامار.

وأشعلت فرقة ديف ليبارد الأجواء ليلة الأحد، على أنغام الروك التي قدّمها أعضاء الفرقة: ريك سافج وجو إليوت وريك ألين وفيل كولين وفيفيان كامبل. وبدأت عرضها بأغنيات «تيك وات يو ونت»، و«لت إت جو»، و«أنيمال» مع تشكيلة من أشهر أعمالها، بمشاركة جمهور عشاق السباقات من مختلف الأعمار.

وشهد الحفل تفاعلاً رائعاً بين فرقة الروك الساحرة مع الجماهير، الذين تجاوبوا مع أروع المقطوعات بحماس كبير، والأغنيات المعروفة مثل «كيك أند لاف بايتس» ومجموعة من مقطوعات الجيتار والألحان المعبرة.

ووسط هتاف بطلب المزيد من الفرقة الشهيرة، عاد عازفو الروك إلى المسرح حاملين لافتة باسم أبوظبي وبتوقيع ديف ليبارد، ليؤدوا أغنيتين: «روك أوف إيجس» و«فوتوجراف».

وتولت فرقة ذا بوكستونز الإماراتية إحياء العرض الافتتاحي، وقدمت أداءً مميزاً تضمّن مجموعة من أغنياتها الأصلية وأخرى بأسلوبها الخاص.