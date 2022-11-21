«كورال الشرق الأوسط» يعود بموسمه العاشر.. في فبراير 2023

أبوظبي (الاتحاد)

يعود مهرجان كورال الشرق الأوسط في موسمه العاشر حافلاً بأضخم وأفضل الاستعراضات والمنافسات في مجال غناء الكورال منذ انطلاقه في المنطقة. ويشهد الموسم العاشر الذي سينطلق في فبراير 2023 تعاون المهرجان مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتشمل المنافسة شباباً من الإمارات السبع ولتحمل متعة غناء آلاف الطلاب في أنحاء الدولة.

سيكون الحضور والمشاركون على موعد في موسم هذا العام مع بعض الإضافات والتغييرات الشائقة، حيث يحتفل المهرجان الذي يقام سنوياً في دولة الإمارات بالعام العاشر على انطلاقه من خلال الترحيب بطلاب المدارس العامة من أنحاء الدولة المضيفة لأول مرة. كما يحظى الفائزون بجائزة «أفضل كورال» على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل من قبل وزارة التربية والتعليم إلى جانجنيونج بكوريا الجنوبية لخوض تجربة التحدي في دورة ألعاب الكورال العالمية 2023.

ويمثل «كورال الشرق الأوسط» الذي تأسس عام 2013 من قبل المديرة الإدارية لشركة ذا فريدج شيلي فروست والمؤلفة الموسيقية الشهيرة جوانا مارش، واحة لفرق الكورال من اليافعين والبالغين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويمنحها منصة لاستعراض مواهبها. وسيخصص الموسم العاشر للمهرجان للمرة الأولى مساحة للجوقات الدولية للبالغين، ما يعزز من مكانة المهرجان والإمارات ويجعلها محوراً عالمياً لفرق الكورال.

وقالت شيلي فروست، مؤسِّسة ومديرة شركة «ذا فريدج»: يعكس «كورال الشرق الأوسط» الدفء والكرم وقيم التسامح التي تميز دولة الإمارات، ويتميز المهرجان بكونه يستخدم قوة الموسيقى للاحتفال بالتنوع الثقافي للدولة المضيفة والشرق الأوسط، ما يجعله أكثر من مجرد مهرجان لموسيقى الكورال. وتتمثل مهمتنا كمنظمين في توفير منصة للموسيقيين المتحمسين والمغنين الطموحين من مختلف الأعمار لعرض مواهبهم وتعزيز التبادل الثقافي الإيجابي بين مختلف قطاعات المجتمع. ونحن ممتنون لشركائنا في وزارة التربية والتعليم في الإمارات والهيئات الثقافية المحلية لتسهيلهم توسيع المسابقة الشبابية على مستوى الدولة، الأمر الذي يسمح لنا بالوصول إلى جمهور أكبر وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى.

وأضافت: كجزء من هدفه في تعزيز الوحدة والتسامح، يرعى مهرجان كورال الشرق الأوسط كل عام جوقات من الدول التي عانت أو تعاني من ظروف صعبة إثر الحروب، بحيث يتم دعوتهم إلى الإمارات لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في أن تسمع أصواتهم من قبل أقرانهم وخبراء الصناعة. وشهدت السنوات الماضية انضمام جوقات من سوريا ولبنان وأفغانستان إلى صفوفنا، وذلك بدعم من رعاتنا الكرام.

وسيرحب المهرجان بآلاف المشاركين في فبراير، مع مجموعة واسعة من الأنشطة، بما فيها ورش العمل التي يقودها مدربون صوتيون ذوو خبرة وحفلات موسيقية إقليمية ومسابقات بين الإمارات وعروض رائعة للجوقات الزائرة. كما ستتاح للمشاركين من مختلف الأعمار فرص لا حصر لها لاستكشاف أساليب غناء الجوقات المختلفة وتطوير غناء فرقه والاستمتاع بسماع أفضل عروض الكورال.

وستعكس تصفيات أفضل كورال شباب الإمارات منافسة بين جوقات من الأطفال والمراهقين والأكبر سناً من الإمارات السبع للدولة. ويحظى الفائزون في كل مسابقة بفرصة تمثيل إمارتهم في نهائيات كورال الإمارات الوطني المرتقبة في مدينة الشارقة في مايو المقبل. أما المنافسات على مستوى جوقات البالغين، فستتوج بحفل يحتفي بأفضل كورال لهذا العام على منصة دار دبي أوبرا الساحرة.

وبما يمثله كأضخم منافسة سنوية لغناء الكورال في المنطقة، فقد وفر المهرجان منصة لمشاركة الحماس للأداء الفني والغنائي لأكثر من 20 ألف مغني كورال من 500 جوقة مدرسية وأكثر من 90 فرقة للبالغين و45 جوقة زائرة على مدار العقد الماضي.