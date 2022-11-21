«الأسد الملك» تنطلق للمرة الأولى في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل عروض مسرحية «الأسد الملك» الموسيقية، التي انطلقت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، وتستمر يومياً حتى 10 ديسمبر المقبل. وتوجهت المخرجة جولي تايمور، الحائزة جائزة توني، إلى أبوظبي برفقة مجموعة من الفنانين العالميين، للمشاركة في المحطة الأخيرة من أول جولة دولية للمسرحية والاحتفال بمرور 25 عاماً على عرضها لأول مرة في مسرح برودواي، حيث التقت وسائل الإعلام المحلية قبل ليلة الافتتاح، وعرضت عليهم رؤيتها لأحداث فيلم ديزني الشهير، والأزياء والأقنعة والدمى التي تميز الإنتاج الجديد.

ويحظى جمهور الإمارات بفرصة مشاهدة عروض المسرحية العالمية، التي وصفتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز بـ«المزيج المثالي بين الترفيه والفن»، على مدى الأسابيع المقبلة. وتأتي استضافة العرض الأول للمسرحية في الشرق الأوسط، تأكيداً على ارتقاء العروض الترفيهية المميزة التي تقيمها أبوظبي، حيث حققت الفعالية أرقاماً قياسية في شباك التذاكر كأسرع العروض المسرحية الموسيقية مبيعاً في الإمارات.

وقال نيكولاس رينا، المدير الإداري في برواكتيف إنترتينمنت، شركة الترويج المسؤولة عن إقامة المسرحية في الشرق الأوسط: شهدنا إقبالاً فاق توقعاتنا لحضور المسرحية، ونتطلع إلى استقبال الجمهور وتقديم عروض ممتعة تلبي تطلعاته. ونفخر بتقديم المسرحية الموسيقية في أبوظبي لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأت على أشهر المسارح العالمية مثل ويست إند وبرودواي. ونؤكد أن استضافة هذه المسرحية تحمل آفاقاً مبشرة لمزيد من المسرحيات الموسيقية المميزة في الإمارة.

وقال مايكل كاسيل، المنتج والرئيس التنفيذي لمجموعة مايكل كاسل: شملت الجولة الدولية لعروض المسرحية على مدى السنوات الأربع الماضية مجموعة من أهم المدن في العالم، ونَعِد جمهور أبوظبي والشرق الأوسط بعرض موسيقي رائع يجسّد الرؤية الإبداعية للمخرجة الموهوبة جولي تايمور. ويسرنا النجاح الكبير الذي حققته شركتنا، والذي فاق التوقعات.

وقال فيليبي جامبا، نائب رئيس قسم الاستراتيجيات الدولية والشراكات المرخصة في شركة ديزني للإنتاج المسرحي: تعكس المسرحية الموسيقية التي تصور قصة عالمية لامست قلوب الجماهير في مختلف أنحاء العالم على مدار 25 عاماً، ما تتميز به دولة الإمارات من قدرة على احتضان مختلف الثقافات والجنسيات. ويسعدنا التعاون مع شركائنا في مجموعة مايكل كاسل وبرواكتيف إنترتينمنت لتقديم الرؤية الفنية الاستثنائية لجولي تايمور وفريقها الخبير ضمن هذه التجربة العالمية المشتركة. ونظراً للإقبال الكبير، أضيفت 5 عروض مسائية جديدة أيام 22 و23 و30 نوفمبر و6 و7 ديسمبر 2022 الساعة 8:00 مساءً.