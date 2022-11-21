الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

غانم المفتاح يخطف أضواء افتتاح مونديال قطر

"غانم المفتاح"، الذي أطل برفقة الممثل الأميركي الشهير
21 نوفمبر 2022 09:52

خطف "غانم المفتاح"، الذي أطل برفقة الممثل الأميركي الشهير، مورغان فريمان، انتباه ملايين الناس حول العالم، خصوصاً أنه يعاني من مرض نادر ولد به ومنع نمو الجزء السفلي من جسده.

لم تكن أنظار العالم بأسره مساء أمس الأحد متّجة فقط إلى الحدث الكروي العالمي الأبرز، بل انشغلت بشاب قطري بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غزاها بشخصيته وطلاقة لسانه وعزيمته وإصراره في افتتاح فعاليات كأس العالم.

بدأ الشاب حديثه بتلاوة آية من القرآن الكريم في الحفل، ثم روى قصته بالتفصيل، حيث أُلهِم بها كثيرون بصفته مثالا قويا على تحدي الإعاقة.

 

وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على العطاء وفاعلون في المجتمع، وهي رسالة يهدف لإيصالها.

وأوضح أنه ولد في 5 مايو 2002، بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة التراجع الذيلي (CDS)، وهي اضطراب نادر يسبب مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

وأوضح أيضاً أنه يمارس ألعابا مثل التزحلق على الجليد وتسلق الجبال وكرة القدم والسباحة وكرة السلة والسباحة، وقد تمكن من الغوص 18 متراً في البحار، رغم المرض، مشددا على أن الرياضة ساعدته في تقوية عضلاته والاعتماد على نفسه.

يشار إلى أن الشاب كان نشر مساء السبت، صورة له عبر تويتر معلقا عليها بالقول"غدا" في إشارة إلى أنه سيكون متواجدا بافتتاح كأس العالم 2022.

وبينما حصل وهو مراهق على لقب "سفير للنوايا الحسنة" لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، و"سفير السلام" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسفيرا للحملة الدعائية لمركز قطر للمال، يسعى الشاب اليوم للحصول على شهادة جامعية، والتخصص في العلوم السياسية، بهدف أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويمثل بلاده.

         

أخبار ذات صلة
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
المصدر: وكالات
قطر
الدوحة
كأس العالم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©