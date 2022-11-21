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10 أغذية مثالية لتعزيز المناعة

الديك الرومي مصدر ممتاز لليود
21 نوفمبر 2022 08:47

أوصت اخصاصية أمراض الحساسية والمناعة والأطفال، بتناول التوت والمأكولات البحرية لتقوية المناعة وتجديد احتياطيات اليود في الجسم.

وأدرجت الطبيبة الروسية إيلينا باريتسكايا، الأغذية التي ستساعد في تجديد احتياطيات اليود في الجسم وتقوية جهاز المناعة.

ووفقاً لها، مع نقص اليود، يعاني الجسم كله وخاصة الأطفال، يكون النمو والتطور مضطربا، وعند البالغين، ينخفض ​​مستوى الحماية المناعية والقدرة على العمل ويمكن أن يؤدي النقص المطول في اليود إلى تكوين تضخم الغدة الدرقية وسماكة الرقبة ويزيد من خطر الإصابة بالأورام.

ووفقاً للطبيبة، فإن:

التوت البري

والفراولة

والخوخ

والسمك

والتونة

والديك الرومي

والبطاطس ذات القشرة

والفاصوليا البيضاء

منتجات الألبان

والأعشاب البحرية ستؤدي وظيفة ممتازة في تشبع الجسم باليود.

وأشارت إلى أن كل هذه المنتجات هي مصدر ممتاز لليود والفيتامينات الأخرى ويمكن تحديد نقص اليود في الجسم من خلال الإنتباه إلى العديد من الأعراض، وتشمل هذه: الخمول والنعاس، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع الضغط، وعدم الراحة وضيق في الصدر، والصداع، وانخفاض الشهية، ومشاكل في الشعر والأظافر، وضعف الانتباه، والحساسية لتغيرات الطقس.

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