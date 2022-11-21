4 نصائح ذهبية للوقاية من السكري ومضاعفاته

من المعروف أن داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.
والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى الغلوكوز في الدم. ويُعد فرط السكر في الدم، الذي يعرف أيضاً بارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، لاسيما الأعصاب والأوعية الدموية، وفق منظمة الصحة العالمية.
آثاره على الصحة مع مرور الوقت يمكن أن يتسبّب داء السكري في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.
ويزداد احتمال تعرض البالغين المصابين بداء السكري للنوبات القلبية والسكتات الدماغية بضعفين أو ثلاثة أضعاف.
كما يؤدي ضعف تدفق الدم واعتلال الجهاز العصبي (تلف الأعصاب) على مستوى القدمين إلى زيادة احتمالات الإصابة بقرحات القدم والتعفّن مما قد يشكل خطورة كبيرة على الأطراف في نهاية المطاف.
فيما يُعد اعتلال الشبكية السكري من الأسباب الرئيسية للعمى، ويحدث نتيجة لتراكم الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية على المدى الطويل.
كذلك يُعد السكري من الأسباب الرئيسية المؤدية للفشل الكلوي.
سبل الوقاية ثبتت فعالية التدابير المتعلقة بنمط المعيشة في الوقاية من داء السكري من النوع 2 أو تأخير ظهوره. وللمساعدة على الوقاية من داء السكري من النمط 2 ومضاعفاته، ينبغي أن يقوم الأشخاص بما يلي:
- العمل على بلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه
- ممارسة النشاط البدني، أي ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل والمنتظم خلال معظم أيام الأسبوع. ويتطلب التحكم في الوزن ممارسة المزيد من النشاط البدني
- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة
- تجنب تعاطي التبغ، حيث إن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.