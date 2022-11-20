200 منطاد في «البالون الدولي»

(وكالات)

يختتم اليوم مهرجان البالون الدولي في مدينة ليون المكسيكية فعاليات نسخته الحادية والعشرين، وشهد المهرجان مشاركة 200 منطاد من عشرين دولة، وحرص أكثر من 400 ألف زائر على متابعة الحدث المتميز الذي أقيم على مدار أربعة أيام في ولاية غواناخواتو المكسيكية، وقال أبراهام روشا رئيس المهرجان: إن الإدارة حرصت على إتاحة الفرصة لإطلاق مناطيد أكثر تنوعاً، وتوفير مساحات مناسبة لفعاليات ممتعة وآمنة لزوار المهرجان، وأشاد بمشاركة العديد من الفنانين الدوليين والطيارين المحليين في المهرجان الذي يعد واحداً من أهم ثلاثة أحداث دولية للمناطيد.