الفنون الشعبية.. كرنفال  عالمي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عروض حية وتفاعلية تستقطب آلاف الزوار في الأجنحة التراثية والمسارح الفنية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، حيث تؤدي الفرق الموسيقية والشعبية إبداعات من أنحاء العالم، في أروقة المهرجان ومسارحه المختلفة، وتتألق من خلالها مجموعة من أبرز العازفين والموسيقيين، مقدمين إيقاعات وألحاناً في حب التراث. تنوعت الفنون الشعبية العالمية بين الفلكلور والأهازيج التراثية والموروثات القديمة التي تتمثل في الأداء الشعبي الرصين لهذه الفنون، فكل جناح في المهرجان ضم العديد من الفرق الموسيقية المحلية والخليجية والعالمية، بما يؤكد أهمية المهرجان ورسالته كونه ملتقى الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.

تميزت الفرق بطابعها الشعبي الأصيل، إذ تعبر عن ثقافاتها بارتدائها ملابس فلكلورية خاصة بكل دولة، وتعزف كل فرقة بطرق فنية مختلفة وبآلات موسيقية خاصة بها، تعبر عن حضارات هذه الشعوب، ليتفاعل الجمهور مع الموروثات الفنية والفلكلورية للدول المشاركة في المهرجان ومنها: الإمارات، اليمن، السودان، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، إسبانيا، كازاخستان، أذربيجان، الصين، الهند، اليمن، وروسيا.

انسجام فني

ينتشر أعضاء الفرق التراثية العسكرية في ساحات وأجنحة مهرجان الشيخ زايد المختلفة، ويقدمون بانسجام وتناسق فني كبيرين، لوحة موسيقية جمالية خلابة تأسر الحضور، بألوان أزيائهم الفريدة بين الأبيض المشرق والأحمر الداكن، وآلاتهم الموسيقية التراثية المختلفة، ولونهم الموسيقي المميز من الفلكلور الإماراتي، وحركاتهم الجسدية المتناغمة، التي يتشارك في أدائها نخبة من المحترفين في العزف والاستعراض التراثي.

عروض مبهرة

تقدم الفرقة الإماراتية التراثية والعسكرية والحربية مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التراثية الأصيلة، التي تنوعت بين فريق المشاة وفريق التخت العربي القديم، وفريق إلقاء الشعر والأداء الغنائي، ما أسهم في رسم صور وعروض مبهرة عن الفرقة التراثية، وجعلت منها نقطة جذب مهمة في مهرجان الشيخ زايد.

حربية وعسكرية

تشهد العروض الفلكلورية والتراثية والاستعراضات الإماراتية التي تقدمها الفرق المحلية، مثل الحربية والعسكرية والعيالة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، تفاعلاً وحضوراً كبيراً من زوار المهرجان، الذين يستمتعون يومياً بعروضها وتنوع فنونها بين العروض الموسيقية التراثية العسكرية والحربية، التي تدهش الزائرين وتجعلهم يشعرون بجمال الموروث الفني لدى الشعب الإماراتي بما له من سمات متفردة.

تفاعل وتشويق

تنتشر الفرق الموسيقية في كل أجنحة وميادين مهرجان الشيخ زايد، تعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الشعوب والتعبير عن مظهرها الحضاري، ويؤدون استعراضات فنية وغنائية بشكل يومي، تستهدف كافة أفراد العائلة من الكبار والأطفال من أجل الاستمتاع بأجواء فنية ثقافية في قالب تشويقي وتفاعلي.