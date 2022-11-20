أحمد الموسوي.. الموسيقى لُغته

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أحمد الموسوي.. طفل إماراتي يمتلك مواهب كثيرة، أبرزها عزف البيانو، الموسيقى تشكل عالمه، ولغته التي يتواصل بها، فاز مؤخراً بالمركز الأول على مستوى الخليج العربي في برنامج جائزة عمار للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبق أن فاز بالمركز الأول على مستوى أبوظبي في مسابقة المواهب، والموسوي الذي يعاني من اضطراب التوحد، يبلغ من العمر 11 عاماً، ويدرس بالصف السابع في مدرسة الياسات، ويعشق التأليف الموسيقي ويجيده ببراعة.

إرادة وتحدٍ

قالت والدة أحمد، الكاتبة إيمان العليلي، إنها اكتشفت حالة أحمد المرضية، وهو في عمر السنة و8 أشهر تقريباً، حين لاحظت أنه يواجه صعوبة في الكلام والتواصل البصري، إضافة إلى تعرضه لنوبات عصبية غير مبررة، لكن الإرادة والتحدي ومواجهة الحقيقة من جانب الأهل، ساعدته على تجاوز الصدمة، والعمل على تطويره، ورغم صعوبة البداية، إلا أن النتائج كانت مبشرة.

وتابعت والدة الموسوي، أنه يتوافر على مواهب عدة بجانب الموسيقى منها السباحة، ويتمتع بنبوغ كبير، وفق والدته، التي أشارت إلى أن لديه قدرة على عزف أي مقطوعة يسمعها للمرة الأولى، ولم يمنعه اضطراب التوحد من هذه الموهبة الفريدة، وكان علينا تشجيعه والاهتمام به، والتحلي بالصبر واستدامة العمل، ليصل إلى هذه المرحلة من الإبداع.

اكتشاف موهبته

وعن بدايات اكتشاف موهبة أحمد الموسوي، قالت والدته إنها أشركت أحمد في أكثر من رياضة منها السباحة وكرة السلة، وغيرها الكثير، ولكن وبالصدفة وجدت أحمد في يوم يحاول العزف على بيانو صغير في منزلنا، فقررت تعليمه مقطوعة موسيقية، لكن كانت هناك صعوبة في التواصل معه، ومع ذلك فوجئت في اليوم التالي يعزف المقطوعة كاملة من دون أي تدخل من جانبي.

عالم الأنغام

وبعد اكتشاف مواهبه، قررت والدته دعمه وتعليمه واستثمار إبداعاته، فحاولت إدراجه في مركز تعليم موسيقى، لكنها لم توفق نظراً لحالته الصحية، فبدأت رحلة البحث عن دروس منزلية إلى أن نجحت في هذه الخطوة، وأردفت قائلة: «كان يعاني صعوبات في النطق، ولم يستطع الكلام إلا في وقت متأخر، لكن لعبت الصدفة في اكتشاف شيء مميز، حيث إن له أذناً موسيقية بالدرجة الأولى، ولديه حب للموسيقى بدرجة كبيرة، ما جعلنا نقوم بتعليمه أساسيات العزف، ثم أطلق العنان لخياله في عالم الأنغام، لدرجة أنه بدأ في دمج موسيقى كلاسيكية مع الراب والهيب هوب، حيث يملك موهبة تجعله يحفظ أي مقطوعة ويقوم بعزفها بدقة وحرفية كاملة، وبذلك وجد في العزف على البيانو حريته وسر حياته، فأصبح يتحدث بلغة الموسيقى، ويعتبرها لغة تخاطب للتعبير عما يفكر به.

صبر واجتهاد

أكدت والدة أحمد، الكاتبة إيمان العليلي، أن الصبر والاجتهاد مع هذه الفئة ينتجان جيلاً قادراً على العطاء والتفوق، وقالت: «أنصح الأمهات، بمتابعة أبنائهم، واستكشاف مواهبهم ورعايتها، وقبل كل شيء تقبل هذه الحالات، وعدم التأخر في مواجهة المشكلة، وأسعى إلى مساعدة ابني ليبلغ مكانة مرموقة في عالم الموسيقى، لاسيما أنه حاز المراتب الأولى في العزف على البيانو، كما أنه تفوق على نفسه أيضاً ضمن فئة اضطراب التوحد في مجال السباحة، ومع العمل والتعاون سوف يحرز مراتب متقدمة ضمن جميع الفئات التي يشارك بها».