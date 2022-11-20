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كندريك لامار يشعل حفلات «يا سلام» طرباً

كندريك لامار يشعل حفلات «يا سلام» طرباً
21 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصلت سلسلة حفلات «يا سلام ما بعد السباق» بدورتها الثالثة عشرة لليوم الثالث على التوالي، مع حفل مذهل أحياه الفنان كندريك لامار، نجم الهيب هوب والحائز التصنيف البلاتيني مرات عدة وجائزة جرامي، في الاتحاد بارك بأبوظبي.
أبهر مغني الراب والمؤلف الموسيقي الأميركي جمهوره بأداءٍ مميزٍ وقدم خلاله أجمل أغانيه، مثل «هامبل، وكونتا كينغ ودي إن إيه»، خلال الليلة ما قبل الأخيرة من سلسلة الحفلات، مقدماً أداءً استثنائياً في أول ظهور له في أبوظبي وسط أجواء حافلة بالحماس تخللتها عروض الألعاب النارية. وتألق لامار الذي يحفل رصيده الفني بـ 14 جائزة غرامي، وجائزة بوليتزر لعام 2018، على المسرح ونشر أجواء رائعة، حيث أدى أغانيه الشهيرة منها «ماي لايف وأليمنت» الحائزة جائزة دبل بلاتينيوم وريش سبيريت، ولوف الحائزة جائزة غرامي، إضافة إلى تشكيلة من أغانيه المميزة الأخرى. وكان الحفل قد بدأ مع كيه سي حماده، نجم الهيب هوب الذي ولد ونشأ في دولة الإمارات من أصول عراقية وإيرانية، حيث عبّر عن سعادته بتحقق حلمه وإحياء الحفل إلى جانب أحد نجومه المفضلين، وقدم الفنان الذي شارك في برنامج (Regional Artist Spotlight) من فلاش للترفيه، أداءً مميزاً أظهر شعبية الموسيقى المحلية أمام الجماهير في الاتحاد بارك.
وشكر حماده، فلاش للترفيه وسلسلة حفلات «يا سلام» لإتاحة الفرصة له للظهور على هذه المنصة الرائعة، متوجهاً للجمهور بالقول «لي الشرف أن أغني في أبوظبي».

يا سلام
أبوظبي
الهيب هوب
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