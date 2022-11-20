8 مخاطر لـ«التيك توك» و«الفيسبوك»

ترجمة: عزة يوسف

أصبح «التيك توك» و«الفيسبوك» من منصات التواصل الاجتماعي الأساسية في حياة الكثيرين، حيث يتابعهما الملايين حول العالم، ومعظم مستخدميهما من الشباب الذين يجلسون لساعات لمشاهدة مقاطع قد تتضمن محتوى ضاراً، وهناك بعض المخاطر التي يجب على الآباء معرفتها عند السماح لأطفالهم باستخدام هذه المنصات، حسب موقع «All Pro Dad» الأميركي:

اختراق الخصوصية:

تجمع معظم التطبيقات بيانات عن المستخدم، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال الخاصة به، ما يهدد بخطر الاحتيال أو المطاردة.

محتوى غير لائق:

تعرض المنصات محتوى يمكن أن يكون عنيفاً أو إباحياً أو إيحاءات غير مناسبة، قد لا تود لطفلك أن يشاهدها.

تحديات مؤذية:

تشتهر منصة «التيك توك» بالتحديات التي يشارك فيها الأطفال جلباً للمشاهدين والتي قد تكون خطيرة ومؤذية لهم.

الاحتيال:

تنتشر عمليات الاحتيال مثل الإعلانات الكاذبة على سوق «الفيسبوك» والذي يعج بالمحتالين ولا يراقب من قبل المسؤولين.

الانفصال:

يمنح «الفيسبوك» إحساساً زائفاً بالتواصل، ولكن العكس هو ما يحدث، فقد زاد انفصالنا الواقعي عن بعضنا البعض بعد استخدام مثل هذه المنصات.

الاكتئاب والتوتر:

يغمرنا «الفيسبوك» و«التيك توك» وبقية مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور الخاطئة، ويسلط الضوء على حياة الآخرين، ما يؤدي بنا لعمل مقارنات غير صحية مع الآخرين، ويشعرنا بالتوتر والاكتئاب.

العزلة:

صمم «الفيسبوك» ليمدك بما تريد مشاهدته، فإن كنت تريد مشاهدة محتوى محافظ أمدك به، وإن كنت تريد محتوى أكثر تحرراً فلا بأس، وهو ما يؤدي بنا للمزيد من العزلة وتطرف الأفكار.

قطع العلاقات:

قد يحدث أن يقرر البعض قطع العلاقات بينهم بسبب اختلاف آرائهم المنشورة على «الفيسبوك»، فقد أصبح الناس أقل تسامحاً مع الأشخاص المختلفين عنهم في الرأي.