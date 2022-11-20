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دنيا

«حكاية شمرون».. يحصد ذهبية «مراكش السينمائي»

خلال منح الجوائز
20 نوفمبر 2022 18:38

محمد نجيم (الرباط)

اُختتمت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الـ19، أمس السبت، بمنح جائزته الكبرى «الجائزة الذهبية» للفيلم الإيراني «حكاية شمرون» لمخرجه عماد الإبراهيمي دهكري، وتدور أحداثه حول شاب يدعى إيمان وشقيقه الأصغر بايار، اللذين كانا يعيشان مع والدهما، وبعد وفاة والدتهما يبحث إيمان عن مخرج لحياته البائسة، وبفضل علاقاته يبدأ مشروعاً تجارياً لتحقيق أرباح بشكل سريع، وهذا الأمر الذي كان يبدو للوهلة الأولى فرصة لبداية جديدة، يتحول إلى حلقة معقدة تؤثر على مصير الأسرة لتتوالى الأحداث المفعمة بالمفاجآت.
أما جائزة لجنة التحكيم فكانت مقسمة بين فيلم «أزرق قفطان» للمخرجة مريم التوزاني، وفيلم «الروح الحية» للمخرجة البرتغالية كريستيل ألفيس ميرا، وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى المخرجة السويسرية كارمن جاكيي عن فيلمها «برق»، أما جائزة أحسن دور نسائي فكانت من نصيب النجمة الكندية من أصل كوري تشويي سونغ يون، عن دورها في فيلم «رايس بوي» لمخرجه الكندي انطوني شيم، وكانت جائزة أحسن دور رجالي من نصيب الممثل ارسوندي بيننك سورا عن دوره في فيلم «سيرة ذاتية»، إخراج مقبول مبارك من إندونيسيا.
يشار إلى أن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ضم هذه السنة لجنة تحكيم متنوعة ترأسها الإيطالي باولو سورينتينو، إلى جانب المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة الدانماركية سوزان بير، والممثل والمنتج الأميركي- الغواتيمالي أوسكار إسحاق، والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

 

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