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دنيا

ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على «تويتر»

ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على «تويتر»
20 نوفمبر 2022 17:30

أعاد المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر «الشعب قال كلمته. ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك بهدف اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق.

وأجاب أكثر من 15 مليون مشترك في تويتر على سؤال الاستطلاع، وصوتت نسبة 51,8 بالمئة بـ«نعم» لعودة الزعيم الجمهوري إلى المنصة.

وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور بعد دقائق قليلة من إعلان إيلون ماسك، وتعود آخر تغريدة عليه إلى الثامن من يناير 2021.

وبدا عدد المشتركين غير ثابت، إذ زاد ثلاثة ملايين في أقل من ساعتين قبل أن ينخفض بشكل مفاجئ.

ويضم حساب الرئيس السابق على شبكة «تروث سوشل» التي أنشأها بعد إغلاق حسابه على تويتر، 4,57 مليون متابع.

وبعد ثلاثة أسابيع على استحواذه على تويتر، قال أغنى رجل في العالم ومالك تيسلا وسبايس اكس مساء الجمعة، مع إطلاق الاستفتاء، إن نتائجه يمكن أن تؤثر على قرار عودة الرئيس السابق إلى تويتر من عدمها.

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