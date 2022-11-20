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تفاصيل حفل افتتاح مونديال كأس العالم بقطر

عرض فني أمام المتفرجين على كورنيش الدوحة
20 نوفمبر 2022 14:30

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، أن غانم المفتاح، سفير بطولة كأس العالم، والفنانة القطرية دانا الفردان سيوجهان رسالة "تدعو للحوار حول التنوع والشمولية"، خلال الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر.

وذكر فيفا في بيان قبل ساعات من المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر والإكوادور :"موضوع حفل الافتتاح يتمحور حول التقارب بين كل البشر، والتغلب على الفوارق عبر الانسانية، والاحترام والشمولية. كرة القدم 
تسمح لنا أن نتجمع كقبيلة واحدة والكرة الأرضية هي الخيمة التي نعيش فيها كلنا".

وسيشهد حفل الافتتاح أيضا مشاركة مغني البوب الكوري الجنوبي جونج كوك عضو فريق "بي.تي.اس" والمغني القطري فهد الكبيسي، حيث سيقومان بتقديم أغنية "دريمرز" (حالمون)، وهي جزء من الألبوم الرسمي لمونديال قطر. 

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المصدر: وكالات
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