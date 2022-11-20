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من دون شبكة.. خاصية طلب النجدة في آيفون 14

من دون شبكة.. خاصية طلب النجدة في آيفون 14
20 نوفمبر 2022 11:31

بدأت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة تفعيل خاصية طلب النجدة الطارئة عبرالأقمار الاصطناعية إلى أحدث جيل من هواتفها الذكية آيفون 14 وآيفون 14برو، وهو ما يتيح لمستخدمي هذه الهواتف إرسال رسالة نصية قصيرة لطلب النجدة حتى في الأماكن التي لا توجد فيها تغطية لشبكات الهاتف المحمول نظرا لأنها تعتمد على الأقمار الاصطناعية.

وقالت شركة آبل إن الخدمة الجديدة التي بدأ تفعيلها الأسبوع الماضي في كل من الولايات المتحدة وكندا تتيح للمستخدم توجيه هاتفه الذكي من طراز آيفون 14 نحو أحد الأقمار الاصطناعية ثم يرسل رسالة عاجلة لطلب النجدة، حتى إذا لم توجد تغطية لشبكات المحمول في المنطقة. وتعتزم آبل إطلاق

هذه الخدمة في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا بنهاية كانون الأول/ديسمبرالمقبل. وتعتبر الخاصية الجديدة تطورا كبيرا في الهواتف الذكية، حيث مازال المستخدمون حتى الآن يحتاجون إلى هاتف خاص بهوائي أطول للتواصل عبر

الأقمار الاصطناعية.

وتعتزم آبل توفير هذه الخدمة مجانا لمدة عامين اعتبارا من بدء تشغيل جهاز هاتف آيفون14 الخاص بالمستخدم. أما بالنسبة لأصحاب هواتف آيفون 14 حاليا فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولة في

حين لم تشر آبل إلى السعر المتوقع للخدمة بعد انتهاء فترة العامين.

ولتفعيل هذه الخدمة دمجت آبل نظاماً تم تطويره داخليا لتمكين هواتف آيفون14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

في الوقت نفسه فإن استمرار اتصال الهاتف بالقمر الاصطناعي يمثل مشكلة فنية حيث يجب استمرار توجيهه نحو قمر اصطناعي، في حين يستغرق إرسال الرسالة عدة دقائق. ونظرا لعدم إمكانية رؤية القمر الاصطناعي بالعين

المجردة، فإن المستخدم يستطيع التعرف على اتجاه القمر الاصطناعي من خلال رسم يظهر على شاشة الهاتف.

وفي وقت سابق قالت آبل إنها استثمرت 450 مليون دولار لتوفير الخدمة الجديدة حيث ستساعد هذه الاستثمارات في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الخاصة بشريكة آبل جلوبال ستار التي تشغل 24 قمرا اصطناعيا لأغراض الاتصالات.

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المصدر: د ب أ
النجدة
آبل
الأقمار الاصطناعية
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