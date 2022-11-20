"واتساب".. ميزة جديدة تتيح إرسال رسائل لنفسك!

بدأ تطبيق واتساب بطرح ميزة تتيح لك إرسال رسائل لنفسك، وستتوفر هذه الخاصة لمستخدمي أندرويد وios، والخاصية موجودة في الإصدار رقم (22.23.74) لمستخدمي نظام iOS، كما تتوفر لبعض مستخدمي أندرويد في الإصدار رقم (2.22.23.77).
يجد الكثير من الأشخاص أنه من المفيد تدوين ملاحظات، أو حفظ عناوين URL في رسالة لأنفسهم، حيث يمكنهم العودة إليها لاحقاً بسهولة، وهي ميزة موجودة في تيليغرام، وSignal منذ فترة طويلة، وكذلك تطبيقات العمل مثل: (سلاك) Slack.
ولإرسال رسالة لنفسك قم بفتح محادثة جديدة، وعند تحديد جهة اتصال لمراسلتها ستجد جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك ظاهرة في أعلى قائمة جهات الاتصال، إضافة لذلك عند فتحها ستظهر تسمية توضيحية مختلفة للدردشة، حيث ستجد عبارة (راسل نفسك) Message yourself تحت اسم جهة اتصالك كما يظهر في لقطة الشاشة، بحسب البيان.
الميزة الجديدة، لاحظها موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار هذا التطبيق أولا بأول، حيث تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لـ"iOS"، والمتاح لجميع مستخدمي "أبل"، كما تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لنظام "Android" (الإصدار 2.22.23.77)، لكن يبدو أن الميزة يتم طرحها ببطء لأنها لم تظهر للجميع حتى الآن.