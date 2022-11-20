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دنيا

في البيت الأبيض.. بايدن يحتفل بزواج حفيدته

ضيوف يجتمعون في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن، لحضور حفل زفاف نعومي بايدن
20 نوفمبر 2022 08:40

تزوجت نعومي، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، فيما يعد المرة رقم 19 في التاريخ التي يقام بها حفل زفاف في البيت الأبيض.
 
والعروس، محامية تبلغ من العمر 28 عاماً. ونعومي هي ابنة هانتر، نجل بايدن، وزوجته الأولى كاثلين بول.

وأقيم الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في طقس بارد، ولم يسمح بدخول الصحفيين، بينما بلغ عدد الضيوف نحو 250.

وقال الرئيس والسيدة الأولى في بيان مشترك صدر بعد الحفل "كان من الرائع مشاهدة نعومي وهي تكبر وتكتشف ذاتها وترسم مثل هذه الحياة الرائعة لنفسها.
"والآن، نشعر بالفخر الشديد لرؤيتها تختار بيتر زوجا لها ويشرفنا أن نرحب به في عائلتنا. نتمنى لهما أياما مليئة بالضحك وحبا يزداد عمقا بمرور كل عام".
وأقيمت بعد المراسم مأدبة غداء للعائلة وحفل الزفاف في البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
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