الإثنين 21 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأبيض» يستقر على قائمة «خليجي 25»
ماكلروي ورام «الرابحان الأكبر» في «دي بي ورلد»
«ثنائية» لخيول منصور بن زايد في «دار الزين»
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"تويتر" تعيد حساب ترامب.. ومتابعوه يقفزون خلال دقائق!
"تويتر" تعيد حساب ترامب
20 نوفمبر 2022 08:26
أعادت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقا لما قاله
المالك الجديد للشركة إيلون ماسك يوم السبت.
فخلال دقائق معدودة، ارتفع ولا يزال عدد متابعي ترامب على المنصة الشهيرة بشكل قياسي.
إذ أظهرت مراقبة سريعة للحساب الذي أعاد مالك المنصة الجديد إيلون ماسك احياءه قبل ساعات، ارتفاعه من بضعة آلاف إلى 734 ألف حتى كتابة هذا الخبر.
كما بينت أيضاً ارتفاعاً في عدد الذين يتابعهم الحساب، من "صفر" إلى 49.
فيما تمت إعادة مشاركة تغريدات قديمة له.!
وأجرى ماسك استطلاعا للرأي على منصة التواصل الاجتماعي، سائلا المستخدمين ما إذا كان ترامب يجب أن يستعيد حسابه.
واستجاب حوالي 15 مليون مستخدم، وصوت 8ر51 % منهم بنعم. وكتب ماسك عبر تويتر" لقد قال الناس كلمتهم، ترامب سوف يعود".
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيبدأ في استخدام تويتر مرة أخرى، بعد أن أنشأ منصته الخاصة التي تسمى "تروث سوشيال".
ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال"، في الوقت الذي كان يجري فيه استطلاع ماسك، قائلا "صوتوا الآن بإيجابية، ولكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان، تروث سوشيال مميزة!".
وكان قد تم تعليق وصول ترامب إلى المنصة، لنحو سنتين، إثر اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، في يناير 2021.
وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024.
أخبار ذات صلة
8 مخاطر لـ«التيك توك» و«الفيسبوك»
ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على «تويتر»
المصدر: د ب أ
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
دونالد ترامب
إيلون ماسك
الأكثر قراءة
دنيا
«لحظات أبوظبي» تصل إلى العين.. غداً
17 نوفمبر 2022
دنيا
إيلون ماسك.. كيف جعله "طيف التوحد" يفكر بشكل مختلف؟
18 نوفمبر 2022
دنيا
خاصية جديدة من "أبل" تتيح إرسال الرسائل بدون إنترنت
17 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©