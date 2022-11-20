الإثنين 21 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"تويتر" تعيد حساب ترامب.. ومتابعوه يقفزون خلال دقائق!

"تويتر" تعيد حساب ترامب
20 نوفمبر 2022 08:26

 أعادت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقا لما قاله 
المالك الجديد للشركة إيلون ماسك يوم السبت.

فخلال دقائق معدودة، ارتفع ولا يزال عدد متابعي ترامب على المنصة الشهيرة بشكل قياسي.

إذ أظهرت مراقبة سريعة للحساب الذي أعاد مالك المنصة الجديد إيلون ماسك احياءه قبل ساعات، ارتفاعه من بضعة آلاف إلى 734 ألف حتى كتابة هذا الخبر.


كما بينت أيضاً ارتفاعاً في عدد الذين يتابعهم الحساب، من "صفر" إلى 49.

فيما تمت إعادة مشاركة تغريدات قديمة له.!

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي على منصة التواصل الاجتماعي، سائلا المستخدمين ما إذا كان ترامب يجب أن يستعيد حسابه.

 واستجاب حوالي 15 مليون مستخدم، وصوت 8ر51 % منهم بنعم. وكتب ماسك عبر تويتر" لقد قال الناس كلمتهم، ترامب سوف يعود".

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيبدأ في استخدام تويتر مرة أخرى، بعد أن أنشأ منصته الخاصة التي تسمى "تروث سوشيال".

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال"، في الوقت الذي كان يجري فيه استطلاع ماسك، قائلا "صوتوا الآن بإيجابية، ولكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان، تروث سوشيال مميزة!".

وكان قد تم تعليق وصول ترامب إلى المنصة، لنحو سنتين، إثر اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن، في يناير 2021.

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024.

أخبار ذات صلة
8 مخاطر لـ«التيك توك» و«الفيسبوك»
ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على «تويتر»
المصدر: د ب أ
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
دونالد ترامب
إيلون ماسك
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©