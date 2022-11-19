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الجسمي يحتفي بـ«عيد الاتحاد» في قصر الحصن

حسين الجسمي
20 نوفمبر 2022 00:51

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أن حفلته الغنائية المقبلة ضمن جولته الغنائية لعام 2022، ستكون في درّة العواصم أبوظبي، وذلك في قصر الحصن يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وقال، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «محطتنا القادمة في قلبي وروحي ومحبوبتي الإمارات.. حيث نحتفل معكم باليوم الوطني للدولة، نغنّي معاً فخراً وابتهاجاً باتحادنا الغالي في قصر الحصن بعاصمتنا أبوظبي». يأتي حفل الجسمي في مسرح قصر الحصن، ضمن احتفالات إمارة أبوظبي بمناسبة هذه الذكرى الغالية، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

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