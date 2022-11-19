رصد حيوان الفظ بعيدا من موطنه القطبي

قالت السلطات الفرنسية، السبت، إنها رصدت أحد حيوانات الفظ في ميناء مدينة "دييب" في إقليم نورماندي بشمال فرنسا، على بعد أميال من موطنه الطبيعي حول الدائرة القطبية الشمالية. وأضافت السلطات المحلية، في بيان، أن الحيوان، الذي ينتمي لهذا النوع من الثدييات البحرية الذي يوجد عادة في جرينلاند أو روسيا أو ألاسكا، لم تظهر عليه أي علامات لاعتلال صحته. وطوقت السلطات المنطقة مساء الجمعة لحماية الحيوان ذي النابين الذي كان يستريح على الشاطئ، حسبما أظهرت صورة نشرتها الإدارة المحلية على موقع تويتر. وغاص الحيوان صباح السبت واختفى. وصار هذا الفظ أحدث حيوانات بحار القطب الشمالي التي ضلت طريقها وظهرت في المياه الفرنسية هذا العام. ونفق حوت أبيض في نهر السين في أغسطس الماضي، بعد بضعة أشهر من نفوق حوت قاتل أصيب بمرض عضال في النهر نفسه.

المصدر: رويترز