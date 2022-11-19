7 نصائح لمواجهة التغير المناخي

القاهرة (الاتحاد)

يعد تغير مناخ الأرض من أهم القضايا في العصر الحالي، فالاحتباس الحراري يهدد الحياة على الكوكب، ولتخفيف حدة تبعات التغير المناخي نقل موقع «Imperial Ac» البريطاني عن الخبراء بعض النصائح المهمة:

- قلل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، لاسيما اللحوم الحمراء، واستبدلها بالخضراوات الموسمية الطازجة والمنتجات الخالية من الألبان، فهذا يقلل من التأثير البيئي على الكوكب ويقلل انبعاثات الكربون الناتجة عن نقل وحفظ وتجميد الخضراوات واللحوم.

- تقليل السفر بالطائرة واستبداله بالقطار أو السيارات الكهربائية لتقليل انبعاث الكربون.

- اترك سيارتك في المنزل وسِر على قدميك، أو اركب دراجة، وهو ما يمنحك لياقة جسدية أيضاً، أو فكر في مشاركة السيارة مع آخرين أو ركوب وسائل النقل العامة، فهذا يقلل من أعداد السيارات في الشوارع وبالتالي يقلل من انبعاثات الغازات المشاركة في الاحتباس الحراري، والتي ثبت تأثيرها السلبي على الأجنة، وتسببها في زيادة حالات الخرف.

- قلل من استهلاك الطاقة في منزلك ومن ثم فواتير الكهرباء، بتقليل استخدام الدفايات وغلق الأضواء غير المستخدمة واستبدال المصابيح العادية بالموفرة للطاقة، وأيضاً استخدم سخانات ماء ذات كفاءة عالية لتقليل وقت استخدامها.

- حافظ على المساحات الخضراء مثل المتنزهات والحدائق أو أنشئ حديقتك الخاصة، التي من شأنها امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل تلوث الهواء، بالإضافة إلى خفض مستويات التوتر وتنظيم درجات الحرارة في الأماكن المتحضرة عالية الحرارة.

- قلل من نفاياتك ومخلفاتك، فكل ما نستخدمه كمستهلكين له بصمة كربونية، ولا تشتري ما ليس ضرورياً، وتبرع بما لا تحتاجه، وتجنب إهدار الطعام، وحاول إصلاح الأشياء التالفة وإعادة استخدام الأشياء النافعة، وتعامل مع العلامات التجارية التي تتماشى وتدعم تفكيرك في اتجاه عالم أخضر جديد.