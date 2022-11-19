أحمد العسم يكتب: المتروك والمهمل

ثق بيقين ولا تثق بخطاء يشكك باليقين…

نملأ زوايا الغرف بالأشياء الجميلة التي نجتهد للحصول عليها وتكون معنا، ومن ثم نتركها زمناً لغبار النسيان ونعود لها وقد أبيضّ حالها وترهلت، ينتابك شعور مؤلم مملوء بالأسف والندم بعدها لا تقبل الرضا عن نفسك وتجد العتاب الشديد من جيوبك التي نفضتها من أجل الحصول عليها تماماً، ومن ثم تفرغها تتركها للمعنى يحتفظ بها، يمر الزمن تدخل في كسل العودة لها، كثيرًا ما قطعنا التواصل ولم نبادر إلى جبر الخاطر، زيارة مريض، صلة رحم، تركناهم يغادرون وحيدين يحملون في الخاطر من العتب ما يشدنا لأسف ما لا يجبر الخاطر ويحيي النفس لو العذر ياسمين، هي كذلك حين نهمل الزيارات كزيارة مريض أو قبر من كان لنا في يوم العائلة والصديق وصلات الرحم، وها نحن حين نهمل كل شيء كالصحة، تارة نتعافى، وتارة نتعب من حولنا، تتراكم حتى تصبح ثقلاً، هي كذلك انتظارات الوقت التي يلهى عنها بعضهم وكلما مر أخذنا التفكير إلى الظن والتأويل، والنفس تذهب إلى يأس، وقفت ذات مرة أنظر إلى الشجر المهمل المتروك من دون ماء وحالته الصعبة

فوجدت الماء قد غاص في ريق الصنبور حركته تجاه المكان المناسب ونظمت له مساره، كذلك حين تجد التجاهل عنوان غيض في قلوب بعضهم وثقيل في جوانب أخرى، تدرك أن الخطأ وزع صوته على الجميع ومد، فعلينا تحريك الجمود المهمل في الحياة..

العفو أجمل صور الحياة نقاءً وأطهرها، لها كراسي من نور تشرق القلوب في صحة وسلامة في أعلى منزلة نحتاج إلى إزالة عالق متراكم من النفوس، التي رأت بأن تهمل جمل الحياة وجمالها المحفزة وتضعها جانباً وتفككها حتى تصبح مهملة..

تلك التي لا تملك ثباتها ويقينها أن لا نهملها لأنها هويتنا..الإنسان، المكان، حضورنا الإيجابي في الأحداث والتنوع.

«فكرة الاتساع»، هكذا لا أحد يطلب نصيحة/ موزعون على الأسرار/ لا عذر لمن يتحدث/ عن قلة النصيحة/ الذين يضعون الحبل/ حول أعناقهم/ ويرجعون السبب/ إلى الأفكار الصعبة..

ما نهمله هو العمر يمضي ونحن ننظر إلى غدٍ لا نعلم ما فيه يأتي أو لا، ولكننا نصر أن يمر قطار العمر نهمل جوانب جيدة فيه، ونبحث عن أخرى مليئةً بالتعثر، تقف حواجز عديدة تمنع تحقيق الأحلام والبدء في مرحلة جديدة، هناك شاغر كبير للعمر ننظم السير فيه والخطوات والنظر إلى أبعاد جديدة نرسم بها المستقبل.