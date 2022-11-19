ناسا: أداء «أوريون» فاق التوقعات

واشنطن (أ ف ب)

في اليوم الثالث من مهمة «أرتيميس 1»، أكدت وكالة ناسا أن أداء المركبة الفضائية أوريون، وهي في طريقها إلى القمر بعد انطلاقها من فلوريدا، «فاق التوقعات». ويُفترض أن تنقل هذه الكبسولة، التي نجحت في الاقتراب بدرجة مثيرة من القمر، رواد فضاء إلى القمر في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ مهمة أبولو عام 1972.. وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، للتأكد من أن المركبة آمنة.

وقال المسؤول عن «أرتيميس 1» مايك سارافين: اجتمعنا اليوم لاستعراض أداء أوريون.. حقاً أداؤها فاق التوقعات.