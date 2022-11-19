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«الحصان والخيال» نشطاء يشوهون.. و«الثقافة» ترمم

«الحصان والخيال» نشطاء يشوهون.. و«الثقافة» ترمم
20 نوفمبر 2022 02:16

باريس (أ ف ب) 

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بذل فريق مرممات تابع لوزارة الثقافة الفرنسية جهوداً مضنية لتنظيف تمثال للنحات الأميركي الشهير تشارلز راي، في ساحة بقلب باريس إثر قيام ناشطين بيئيين برش الطلاء عليه. 
قضت المرممات وقتاً طويلاً في إزالة الطلاء البرتقالي الذي رشه الناشطون على تمثال «الحصان والخيال» الموجود في ساحة مبنى «بورس دو كوميرس»، وتحلين بالدقة والصبر للحفاظ على التمثال.
وأعلنت حركة «التجديد الأخير» البيئية مسؤوليتها عن تشويه التمثال عبر تويتر.. وغرّدت وزيرة الثقافة الفرنسية قائلة: «التخريب المرتبط بأسباب بيئية يتّخذ منحى تصاعدياً»، وأكدت أنّ الفن والبيئة لا يتعارضان.

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