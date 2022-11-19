«سلطان لطاقات الشباب» تستقبل المشاركات حتى 30 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

تواصل «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، استقبال المشاركات خلال فترة التسجيل في الدورة الثالثة حتى 30 نوفمبر الجاري؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة. يتاح التسجيل لليافعين والشباب من كلا الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، عبر تحميل التطبيق App Page (qrco.de)، وتحميل المشاركات لمختلف فئاتها. ووفقاً لحمدة راشد بن الشيخ، منسق مشاريع في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، فإن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشباب واليافعين لما حققته من مكانة مهمة في نفوسهم باكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وتطويرها، فضلاً عما تغرسه من ثقافة مهمة في المبادرة نحو العمل الجماعي والتطوع والمنافسة الجادة التي ترتكز على قيم وتقاليد المجتمع. ولفتت إلى أن فترة استقبال المشاركات متواصلة حتى نهاية الشهر الجاري، والتي تعزز من دافعية الشباب واليافعين من الذكور والإناث في إتاحة المزيد من الوقت للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة. وأكدت حمدة أن تنامي معدلات المشاركة في السنتين الماضيتين يعكس مكانة وأهمية الجائزة في إطلاق طاقات الشباب وما تبثه من تنافس إيجابي، لدعمهم نحو تطوير قدراتهم وتوجيهها نحو المستقبل وبناء الوطن وتدعيم مكتسباته وإنجازاته.