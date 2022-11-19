7 فوائد للضحك

ترجمة: عزة يوسف أظهرت الأبحاث أن للضحك فوائد عديدة للجسم، بل إن جرعات مناسبة منه يمكن أن تكون بمثابة علاج للجسم والنفس، حسبما ذكر موقع «Select Health» الأميركي، ومن هذه الفوائد:
- تقليل الألم: يحفز الضحك إطلاق هرمون الإندروفين الذي يزيد من تحمل الألم، وفي تجربة أجراها العلماء على أشخاص شاهدوا عرضاً كوميدياً جماعياً لمدة 15 دقيقة وجدوا ارتفاع نسبة تحمل الألم لديهم بمقدار 10%، أما الذين شاهدوه بمفردهم فقد ارتفعت النسبة ولكن بمقدار أقل من 10%.
- فرصة للحمل: أظهرت دراسة أجريت عام 2011، أن النساء اللواتي خضعن للتلقيح الاصطناعي كن أكثر عرضة للحمل، إذا تم إضحاكهن بواسطة مهرج، بنسبة 16% أكثر من اللواتي لم يضحكن.
- حماية القلب: يزيد الضحك من كمية الأوكسجين في الدم عن طريق زيادة سرعة ضربات القلب، ويقلل أيضاً من حدوث تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى أمراض القلب.
- تنشيط المناعة: يساعد الضحك في بقاء الجسم بمأمن من الفيروسات عن طريق تنشيط جهاز المناعة، فهو يطلق الأجسام المضادة للعدوى للمساعدة في حماية الجسم من الأمراض.
- الشعور بالسعادة: يقلل الضحك من التوتر والاكتئاب المزمن، ويساعد في مواجهة تحديات الحياة ويجعلك تشعر بالسعادة.
- تقليل التوتر: يساعد الضحك في تقليل مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر الذي يفرزه الجسم عند الشعور بالقلق.
- الاسترخاء: يقلل الضحك من انقباض العضلات الذي يحدث بسبب التوتر فيساعد على استرخاء الجسم.