«أوريون» تشق طريقها بنجاح إلى القمر

في اليوم الثالث من مهمة «أرتيميس 1»، أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أن أداء المركبة الفضائية «أوريون»، وهي في طريقها إلى القمر بعد انطلاقها من فلوريدا، «فاق التوقعات». يُفترض أن تنقل هذه الكبسولة الجديدة رواد فضاء إلى القمر في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أميركية ضمن مهمة «أبولو» في عام 1972. وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، للتأكد من أن المركبة آمنة. وقال مايك سارافين، المسؤول عن «أرتيميس 1»، خلال مؤتمر صحفي «اجتمعنا اليوم لاستعراض أداء المركبة الفضائية أوريون (...)، والذي فاق التوقعات». من ناحيته، قال جيم جيفري المسؤول عن «أوريون» في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، إن الألواح الشمسية الأربعة للمركبة الفضائية، التي يبلغ طولها حوالي 4 أمتار، وُضعت في المكان المطلوب بشكل صحيح و«توفر طاقة أكبر» مما كان متوقعاً. يضم مركز جونسون في تكساس مركز التحكم الذي تدار من خلاله المركبة الفضائية. باتت مركبة «أوريون» تبعد عن الأرض حوالي 320 ألف كيلومتر، وتستعد لأداء أول عملية دفع من أصل أربع دفعات رئيسية مقررة للمهمة باستخدام محركاتها. هذه المناورة، التي ستتم في وقت مبكر من صباح الاثنين، ستجعل المركبة الفضائية تقترب مسافة تناهز 100 كيلومتر فقط من سطح القمر، من أجل الاستفادة من قوة الجاذبية. ونظراً لأن هذا سيحدث خلف الجانب المظلم من القمر، من المتوقع أن تفقد ناسا الاتصال بالمركبة الفضائية لمدة 35 دقيقة تقريباً. وقال جيف راديغان مدير رحلات ناسا «سنمر فوق بعض مواقع هبوط أبولو»، رغم أنها ستكون في الظل. وسيُنشر بعدها مقطع فيديو لعملية التحليق. بعد أربعة أيام، ستؤدي عملية دفع ثانية بوساطة المحركات، إلى وضع أوريون في مدار بعيد حول القمر. وسترتفع المركبة مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر خلف القمر، وهو رقم قياسي لكبسولة صالحة للسكن. ستبدأ بعد ذلك رحلة العودة إلى الأرض، إذ من المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر، بعد ما يزيد قليلاً عن 25 يوماً من الرحلة. ويحكم نجاح هذه المهمة مستقبل المهمة التالية «أرتيميس 2» التي ستنقل رواد فضاء حول القمر من دون هبوط، وبعدها «أرتيميس 3» التي ستتيح أخيراً عودة البشر إلى سطح القمر. ومن المقرر أن تتم هذه المهمات رسمياً في عامي 2024 و2025 على التوالي. أخبار ذات صلة 8 أيام وينطلق المستكشف راشد ناسا: أداء «أوريون» فاق التوقعات

المصدر: آ ف ب