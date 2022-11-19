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تويتر تؤكد تسريح 140 موظفاً في إيرلندا

تويتر تؤكد تسريح 140 موظفاً في إيرلندا
19 نوفمبر 2022 16:24

 أعلن وزير المشاريع والتجارة والتوظيف الأيرلندي، ليو فارادكار، أن تويتر أكدت تسريح 140 موظفا في دبلن.

 

 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" عن فارادكار رفضه التكهن بما إذا كان سيتم تسريح المزيد من الموظفين مستقبلا.

وأضاف فارادكار "لقد تلقينا بعد طول انتظار إشعار التسريح من تويتر اليوم في الوزارة، لقد تم تسريح نحو 140 موظفا".

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وتابع "فليطمئن الطاقم الذي تضرر أنهم سوف يتلقون الكثير من المساعدة الحكومية، سواء كان في البحث عن وظيفة جديدة أو ما إذا كانوا يريدون إقامة مشروعهم الخاص ، أو بالعودة إلى التعليم أو التدريب".

 وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة خططت لقنوات للإدارات والوكالات للتواصل مع العامة بشأن مواقع تواصل اجتماعية بديلة في حال انهار تويتر، قال فارادكار التكهن بشأن زوال تويتر سابق لأوانه".

وأضاف "أيا كانت المنصات القائمة، فسوف تستخدمها الحكومة، وهناك وسائل أخرى كثيرة للتواصل مع الشعب ونشر رسالتك غير تويتر، فبالتالي لسنا معتمدين عليه إطلاقا لإيصال رسالتنا".

المصدر: د ب أ
إيرلندا
تويتر
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