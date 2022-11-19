نفوق باندا عملاق أهدته الصين لتايوان

أعلنت حديقة حيوان تايبيه في تايوان، اليوم السبت، نفوق ذكر حيوان باندا عملاق، كان مريضا، أهدته الصين للجزيرة في 2008 احتفاء بتوطيد العلاقات.

وقالت حديقة الحيوان إن الباندا توان توان الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما، نفق الساعة 0148 مساء (0548 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

وقالت الحديقة في أغسطس الماضي إن توان توان يعاني من نوبات تشنج.

وأفادت أمس الجمعة، بأن مرض الباندا يسوء، وحتى الأدوية لاتستطيع أن توفر له جودة حياة ملائمة.

وكان توان توان أحد عملاقين من حيوان الباندا أهدتهما الصين لتايوان في إطار برنامج لتبادل الحيوانات عبر مضيق تايوان في 2008، بعد شهور من تنصيب الرئيس آنذاك ما ينج جو الذي كان صديقا لبكين.

وأنجب الثنائي اثنين من صغار الباندا في تايبيه في 2013 و2020 .