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بأمر الملك تشارلز..حظر"كبد الإوز" في جميع المساكن الملكية البريطانية

بأمر الملك تشارلز..حظر"كبد الأوز" في جميع المساكن الملكية البريطانية
19 نوفمبر 2022 12:23

تلقت مجموعة "بيتا" لحقوق الحيوان تأكيدا بأن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، قد أوقف تقديم "كبد الإوز" في جميع المساكن الملكية.

 

 

وذكرت المجموعة أنها تلقت خطابا من العائلة الملكية، يؤكد أن تلك السياسة ، تم تمديدها لتشمل قصر "باكنجهام" وجميع المساكن الملكية الأخرى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم المجموعة "بوصفه أمير ويلز، أوقف الملك تشارلز تقديم كبد الأوز في مقار إقامته الملكية، ويعد كبد الإوز منتج، يتم تغذية البط والأوز بشكل إجباري  حتى تنتفخ أكبادها بما يصل إلى عشر مرات حجمها الطبيعي قبل أن يتم ذبح الحيوانات-  من مساكنه الملكية".

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وقالت نائبة رئيس المجموعة، إليسا آلين "تشجع بيتا الجميع على اتباع نهج الملك وعلى أن يستبعدوا  كبد الإوز من القائمة، في عيد الميلاد(الكريسماس) وما بعده".

ويمكن استيراد "كبد الإوز" وبيعه في المملكة المتحدة، مع حظر انتاجه محظور.

المصدر: د ب أ
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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