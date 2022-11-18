سر انسحاب نبيلة من «ساعة استجابة»

محمد قناوي (القاهرة) كشفت نبيلة عبيد عن أسباب انسحابها من فيلم «ساعة استجابة» قبل بدء التصوير بأيام، وقالت إنها اتفقت مع المخرج المصري محمد خضر على المشاركة في العمل وتم التحضير للشخصية وإجراء بروفات، لكنها فوجئت باعتذار المخرج، وإسناد المهمة لآخر، الأمر الذي أزعجها وجعلها تعتذر عن عدم المشاركة في العمل.
وأكدت نبيلة أنها اعتادت على احترام وتقدير المخرج الذي تعمل معه، لذلك ترى أنه لا يصح الاتفاق مع مخرج، ثم تعمل مع آخر ولم يتم إخباري بالتغيير، وأخطروني بموعد التصوير ووجود مخرج آخر، فاعتذرت، ومن المقرر أن تقوم سوسن بدر بالدور.
تدور أحداث «ساعة استجابة» حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه، لعدم وفائهما بالوعود له بالذهاب للسينما، ويغضب ويدعو أن يمنحه الله أبوين مختلفين، أثناء صلاة الجمعة فتتحقق دعوته.
من جانب آخر، قالت عبيد إنها تستعد لتصوير مسلسل يتم التحضير له بعنوان «قلب أمينة»، تأليف حمدي يوسف وإخراج خالد الحجر، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وتعود من خلاله للدراما التلفزيونية بعد عامين منذ أن قدمت «سكر زيادة» مع نادية الجندي.
ونفت نبيلة أن تكون فكرة الاعتزال قد راودتها، وأنها أحياناً تختفي ولا تُفضل الظهور المكثف، وتعشق البقاء في منزلها لتختلي بنفسها، أو تسافر لأي مكان مع بنات أختها.
وعن اختيارها للإذاعة لتقديم قصة حياتها، قالت نبيلة عبيد إنه كان من المفترض أن يتم أيضاً عرضها ببرنامج تلفزيوني ولكن سيتم ذلك لاحقا، واختارت الراديو على أساس وفرة عدد المستمعين، ووجود مساحة لسرد حكايات مرت بها.