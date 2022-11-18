كشف ارتباط قوي بين العيون وأمراض القلب

كشفت دراسة أميركية جديدة عن وجود علاقة قوية بين مرض يصيب العيون لدى كبار السن بدرجة أولى وبين أمراض القلب.
وقالت الدراسة، التي أعدت في مستشفى "جبل سيناء" (Mount Sinai Hospital) للعين والأذن في نيويورك، إن المرضى، الذين يعانون من شكل معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (agerelated macular degeneration، AMD)، يرجح أن يكونوا يعانون في الوقت نفسه إما من تلف في القلب أو قصور في القلب أو نوبات قلبية، أو مرض صمام القلب أو مرض الشريان السباتي المرتبط بأنواع معينة من السكتات الدماغية.
نُشر هذا البحث في مجلة BMJ Open Ophthalmology، وهو أول بحث يحدد أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية والشريان السباتي عالية الخطورة المرتبطة باضطراب العين. يمكن أن تؤدي نتائج هذا البحث إلى زيادة الفحص للحفاظ على الرؤية وتشخيص أمراض القلب غير المكتشفة ومنع الأحداث القلبية الوعائية الضارة.
يقول تيودور سميث، أستاذ طب وجراحة العيون في مستشفى "جبل سيناء" إنه "لأول مرة، تمكنا من ربط هذه الأمراض القلبية الوعائية عالية الخطورة بنوع معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو النوع الذي يحتوي على رواسب تحت الشبكية".
ويضيف "هذه الدراسة هي أول رابط قوي بين السبب الرئيسي للعمى، الضمور البقعي المرتبط بالعمر AMD، وأمراض القلب التي هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، لدينا أيضًا دليل قوي على ما يحدث في الواقع: يتناقص تدفق الدم إلى العين بشكل مباشر بسبب هذه الأمراض، إما بسبب تلف القلب الذي يقلل من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، أو من الشريان السباتي المسدود الذي يعيق مباشرة تدفق الدم إلى العين. يمكن أن يتسبب ضعف إمداد الدم في إلحاق الضرر بأي جزء من الجسم. في حالة هذه الأمراض المحددة، فإن تدمير شبكية العين وبقايا رواسب تحت الشبكية هي تلك الأضرار. تلف الشبكية يعني فقدان البصر ويمكن أن يؤدي إلى العمى".
والضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو السبب الرئيسي لضعف البصر والعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وهو ناتج عن تلف المنطقة المركزية للشبكية المسماة البقعة، وهي المسؤولة عن القراءة وقيادة الرؤية. يتكون أحد الأشكال المبكرة للضمور البقعي المرتبط بالعمر من ترسبات كوليسترول صفراء صغيرة تسمى drusen، والتي تتكون تحت جزء من الشبكية. يمكن أن تحرم هذه الترسبات شبكية العين من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى فقدان البصر. يمكن إبطاء تكوين Drusen عن طريق مكملات الفيتامينات المناسبة.
الشكل الرئيسي الآخر المبكر من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو الرواسب تحت الشبكية، أقل شهرة ويتطلب تصويرا شبكيا عالي التقنية للكشف عنه. تحتوي هذه الرواسب على شكل مختلف من الكوليسترول، وتتكون فوق جزء من الشبكية، وتحت خلايا شبكية العين الحساسة للضوء مباشرةً، حيث يحدث التلف وتفقد الرؤية. لا يوجد علاج معروف لهذه الترسبات.
وجد الدكتور سميث وفريقه في البداية أن المرضى، الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية، كانوا أكثر عرضة للإصابة برواسب تحت الشبكية. نُشر هذا البحث الأول من نوعه في عدد يوليو من مجلة Retina. تتوسع هذه الدراسة الجديدة في هذا العمل السابق، حيث تبحث في عدد أكبر من المرضى، وتحدد الأشكال الحادة المحددة لأمراض القلب ومرض الشريان السباتي التي تتسبب في رواسب تحت الشبكية المؤدية للضمور البقعي المرتبط بالعمر.
حلل الباحثون عيون 200 مريض من مرضى الضمور البقعي المرتبط بالعمر بتصوير الشبكية لتحديد المرضى الذين لديهم رواسب تحت الشبكية. أجاب المرضى على استبيان حول تاريخهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من بين 200 مريض، كان 97 لديهم رواسب تحت الشبكية و103 كان لديهم ترسبات الكوليسترول المسماة drusen فقط.
كان 47 من أصل 200 مصابًا بمرض قلبي شديد (19 أصيبوا بتلف في القلب بسبب قصور في القلب أو نوبة قلبية، و17 مرضًا خطيرًا في الصمامات، و11 سكتة دماغية ناجمة عن الشريان السباتي) وأربعون من أصل 47 (86 في المائة) لديهم رواسب تحت الشبكية.
على النقيض من ذلك، من بين 153 مريضًا مصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر الذين لم يكن لديهم هذه الأمراض الشديدة، كان 57 مصابًا برواسب تحت الشبكية (43 بالمائة). وخلص الباحثون إلى أن مرضى الضمور البقعي المرتبط بالعمر، الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة والسكتة الدماغية، كانوا أكثر عرضة للإصابة برواسب تحت الشبكية بتسعة أضعاف من أولئك الذين لا يعانون منها.
يقول جاغات نارولا، مدير برنامج تصوير القلب والأوعية الدموية في كلية الطب في جبل سيناء "فتحت هذه الدراسة الباب لمزيد من التعاون المثمر متعدد التخصصات بين خدمات طب العيون وأمراض القلب والأعصاب".
وأكد "يجب أن نركز أيضًا على تحديد شدة المرض عن طريق تصوير الأوعية الدموية في عيادات أمراض القلب والأعصاب، وتقييم تأثيرها على العين من خلال التصوير الشبكي. بهذه الطريقة، يمكننا معرفة مرضى الأوعية الدموية الذين يجب إحالتهم للكشف عن الأمراض المسببة للعمى والوقاية منها".