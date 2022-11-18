«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تبرم عقداً مع «أبوظبي للإعلام»

الشارقة (الاتحاد)

في مسعى منها لزيادة تنوع حصيلتها من البرامج والأعمال الدرامية الهادفة التي تقدمها للجمهور، أبرمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة الشارقة، والمتخصصة في مجال الإنتاج والبث التلفزيوني والإذاعي الفضائي والأرضي، عقداً مع «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات.

وقّع العقد كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالرحيم النعيمي، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، حصلت بموجبه الهيئة على حق بث مجموعة من أحدث المسلسلات الخليجية عبر قنواتها الأرضية والفضائية، مع حق عرضها بشكل متزامن مع البث المباشر على منصاتها الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، الذي انطلقت دورته الأولى في أبوظبي الثلاثاء الماضي، وجمع مختلف المؤسسات الإعلامية في الإمارات، بمشاركة أكثر من 170 شركة إنتاج إعلامي مثلت ما يزيد على 29 دولة حول العالم.

أعمال هادفة

قال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «جاء توقيع الاتفاقية مع (أبوظبي للإعلام) ثمرة للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي مثّل فرصة للهيئة لعقد العديد من اللقاءات وجلسات التعارف والتشاور مع مؤسسات الإنتاج الإعلامي على مستوى دولة الإمارات والعالم، بهدف استكشاف سوق المحتوى الإعلامي وبحث رفد قنوات الهيئة بالبرامج الهادفة التي أصبحت علامة تتميز بها ويترقبها الجمهور».

وأضاف خلف، أن الهيئة تحرص على أن يظل المحتوى الإعلامي الهادف في صلب خريطتها البرامجية على مدار العام، ومن خلال الاتفاقية الموقع عليها توفر الهيئة حزمة من أعمال الدراما الهادفة التي تدور في نطاق البيئة الخليجية، وتعالج موضوعات وقضايا اجتماعية تفتح وعي الجمهور، وتحث على حماية الهوية الوطنية وتعزز القيم الأصيلة التي تحمي تماسك الأسرة والمجتمع.

نقلة نوعية

من جهته، أعرب عبد الرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، انطلاقاً من حرص الشركة المتواصل على توحيد الجهود وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية الأخرى، التي تحظى بمكانة متميزة وتجربة كبيرة في هذا المجال، وتقديم محتوى هادف وعصري يُلبي تطلعات المشاهدين في دولة الإمارات والعالم العربي.

وأضاف النعيمي قائلاً: «تملك أبوظبي للإعلام محفظة واسعة من أهم الأعمال الدرامية العربية والخليجية الحصرية التي تحاكي واقعنا الحالي، ومن خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات، تواصل أبوظبي للإعلام ترسيخ دورها الريادي في إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي، من خلال تقديم إنتاجات تخاطب الجمهور العربي بقوالب تتناسب واحتياجاته وتفضيلاته من جهة، وإتاحة المجال لعرضها على القنوات الأخرى للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور من جهة أخرى».

5 أعمال درامية

عقد شراء حق البث الموقع بين الجانبين يتيح لقنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومنصتها الرقمية حق بث 5 أعمال درامية خليجية جديدة، بواقع 30 حلقة لكل عمل، تملك شركة أبوظبي للإعلام امتياز تسويقها وتوزيعها، وهذه المسلسلات هي: «عائلة عبدالحميد حافظ»، «ساعي البريد»، «سرك الخافي»، «بيت بيوت»، و«بنات مسعود». وحصلت الهيئة على حق بث المسلسلات في إطار تركيز هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على منح مساحة ملائمة في خريطتها البرامجية لنشر الدراما الخليجية الهادفة وترسيخ حضورها، ضمن جهودها المستمرة للإسهام في الارتقاء بذائقة الجمهور وتعزيز مكانة الإمارة والدولة تلفزيونياً وسينمائياً.