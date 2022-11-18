«الإقبال الشديد» يلغي بيع تذاكر حفلات سويفت

نيويورك (أ ف ب)

ألغى موقع «تيكت ماستر» المتخصص في بيع تذاكر الأحداث الترفيهية، عملية بيع بطاقات حفلات تايلور سويفت في الولايات المتحدة، بعد الأعطال الكثيرة التي طالت عملية البيع المسبق للتذاكر.

وكتبت الشركة عبر تويتر: بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير وعدم كفاية مخزون التذاكر، ألغيت عملية البيع التي كان من المقرر أن تحصل أمس الجمعة..

وقالت الشركة إنها باعت مليوني تذكرة لنجمة البوب الثلاثاء خلال فترة البيع المسبق، وهو رقم قياسي لفنان في يوم واحد.

وأبدى مستخدمون امتعاضهم من القرار، في ظل انتظارهم طويلا لحجز التذاكر التي وصلت أسعارها إلى آلاف الدولارات.