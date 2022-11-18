الهند تطلق أول صاروخ فضائي قطاع خاص

بنجالور (رويترز)

أطلقت الهند أمس الصاروخ «فيكرام-إس» إلى الفضاء، في خطوة فارقة ضمن جهود البلاد لبناء صناعة فضاء تجارية، حيث إنه أول صاروخ يطوره القطاع الخاص.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 545 كيلوجراماً، من موقع الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الهندية بالقرب من منطقة تشيناي.. وتبلغ سرعة «فيكرام-إس» خمسة أمثال سرعة الصوت ويستطيع حمل 83 كيلوجراماً لمسافة 100 كيلومتر.

وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار. وقال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد حوالي خمس دقائق من إطلاقه