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«بعبع» ترامب.. ماذا نعرف عنه؟!

«بعبع» ترامب.. ماذا نعرف عنه؟!
19 نوفمبر 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

النجم الجديد لليمين المتشدد، رونالد ديون ديسانتيس، سياسي وقاض وعسكري بحري أمريكي، ولد في 14 سبتمبر 1978 بمدينة جاكسونفيل في فلوريدا. فاز مجدداً بمنصب حاكم فلوريدا وصعد نجمه السياسي حتى إن كثيرين يرون أنه ربما كان أفضل مرشح يختاره الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه يتعين أن يتغلب أولاً على دونالد ترامب الذي قاد حملة للسخرية منه مطلقاً عليه «رون لا مورال».

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تخرج ديسانتيس في جامعة ييل بقسم التاريخ في2001. شغل منصب عضو في مجلس نواب ولاية فلوريدا من سنة 2013 إلى سنة 2018. وقلل ترامب من شأن تلميذه السياسي السابق معتبراً إياه حاكماً «عادياً» يفتقر إلى «الولاء»، ووصفه بأنه سياسي «خفيف الوزن» جاء إليه «في حالة يائسة» عند ترشحه لولايته الأولى في المنصب عام 2017.

وقال ترامب: «رون كان يملك تأييداً منخفضاً، واستطلاعات رأي سيئة، لكنه قال إنه إذا كنت سأؤيده، فيمكنه الفوز... أصلحت له حملته التي كانت قد انهارت تماماً».
ورأى أن ديسانتيس كان «يناور» برفضه استبعاد احتمال السعي إلى دخول البيت الأبيض. وأضاف ترامب: «من حيث الولاء، هذه ليست الإجابة الصحيحة».

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