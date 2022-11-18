جزيرتا «ياس» و«السعديات» تحصدان جوائز السفر العالمية 2022
جزيرة ياس
18 نوفمبر 2022 17:42
أبوظبي (الاتحاد) كشفت ميرال دستينيشنز، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس وجزيرة السعديات، عن حصولها على جوائز مختلفة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2022 عن فئتي الشرق الأوسط والعالم. ونالت جزيرة ياس والمدن الترفيهية العالمية ومعالم الجذب التي تحتضنها، وجزيرة السعديات وقصر الوطن، مجموعة جوائز عن العديد من الفئات.
وشهدت فعالية توزيع الجوائز تكريم جزيرة ياس عن 6 فئات، بالإضافة إلى حصولها على جائزة الوجهة الترفيهية الرائدة في العالم 2022، ما يؤكد مكانتها كمركز عالمي رائد للاستجمام والترفيه.
وحصلت المدن الترفيهية والتجارب ومعالم الجذب في جزيرة ياس على تكريمات عن فئات مختلفة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، التي تضم باقة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المناسبة لأفراد العائلة، حيث حصدت جائزتي «المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2022» و«المدينة الترفيهية الرائدة في العالم».
وحازت «ياس ووتروورلد»، أول مدينة مائية بتصميم إماراتي في العالم، جائزة «المدينة المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2022»، بينما نالت عالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، جائزة «وجهة الجذب السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022». وفازت «كلايم أبوظبي»، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الدولة، والتي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، بجائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022».
وحصدت جزيرة السعديات، الوجهة الطبيعية المميزة ومنطقة الجذب السياحية الفاخرة في أبوظبي، جائزة «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط 2022»، بينما فاز قصر الوطن، المعلم الثقافي المميز، بجائزة «الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022».
وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال دستينيشنز: «شهد العام الجاري تحقيق الوجهات المميزة التابعة لشركتنا إنجازات استثنائية فتحت آفاقاً جديدة تدعم مكانة أبوظبي بوصفها وجهة سياحية عالمية. ويسرّنا الحصول على المرافق الترفيهية والتجارب الاستثنائية التابعة لـ»ميرال دستينيشنز«على تكريم عالمي المستوى، ما يؤكد على نجاح جهودنا المستمرة لتوفير أرقى التجارب المميزة للضيوف».
وتجري جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993، حسب التصويت العام، حيث يقع اختيار الوجهات الفائزة على عاتق الجمهور بشكلٍ كامل، ويتمثل هدفها في تكريم التميز والاحتفاء به في مجالات قطاع السياحة. وتقدم الفعالية جوائز عالمية مرموقة تسمح للفائزين بإرساء معايير جديدة ترتقي بحضورهم في القطاع.