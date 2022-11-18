ديف وآشر يفتتحان حفلات «يا سلام» ما بعد السباق

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت «فلاش للترفيه»، الشركة الرائدة في مجال الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط، حفلات «يا سلام» ما بعد السباق بمشاركة ديف فنان الراب البريطاني، وآشر فنان الهيب هوب العالمي في يوم للأول، من المهرجان الموسيقي الشهير الذي يُقام في «الاتحاد بارك».

وانطلقت فعاليات الدورة 13 من المهرجان مع بداية عطلة نهاية الأسبوع ببرنامج غني من السباقات والعروض الموسيقية العالمية الحية في جزيرة ياس.وكان الجمهور على موعد مع ليلة حافلة بالحماس يوم أمس الخميس، حيث اصطحبهم النجم ديف الحائز العديد من الجوائز في رحلة مميزة في عالم الموسيقى مع مجموعة من أبرز أغانيه مثل ستارلايت، وذلك قبيل انطلاق الجولة الأخيرة المرتقبة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 يوم الأحد المقبل.

واستهلّ الفنان الحائز جائزتي إيفور نوفيلو وبريت إطلالته الأولى على الجمهور مع أغنيته المنفردة الشهيرة فردانسك، ثم أغنية بروفسر إكس ليشتعل المسرح بالحماس والتصفيق. وقال تعليقاً على الحفل: «يشرفني أن أقف على هذا المسرح في لقاء طال انتظاره مع أبوظبي، ويسرني أن ألبي دعوة الجمهور الذي لطالما أبدى منتهى الحماس والتفاعل مع أعمالي، وبالتأكيد سأعود مجدداً إلى هذه الوجهة الجميلة». ثم اختتم عرضه مع أغنيتي «تياجو سيلفا» و«لوكيشن».

وقدم الفنان آشر الحائز جائزة الجرامي ل 8 مرات والشهير بألحانه المميزة وأنماط البلوز، أداءً موسيقياً رائعاً نجح من خلاله في إضافة المزيد من التشويق على أجواء الحفل وأذهل الجمهور بأداء أغنية «ليجور تينور» واستعراض حركاته الراقصة الحماسية.

ونجح النجم العالمي في جذب جماس الجماهير ونشر أجواءٍ استثنائية من المرح والترفيه، حيث حيّاهم ودعاهم لمشاركته تشكيلة من أغانيه المميزة. وبدوره، أبدى الجمهور تفاعلاً مذهلاً في غناء مجموعة من أشهر أعماله مثل «كوت أب» و«سوبر ستار» و«لوفرز أغين» قبل أن يختتم الحفل مع أغنية «ييه وويذ آوت يو».

وتتضمن فعاليات المهرجان الموسيقي الذي يستمر ل 4 أيام عرضاً لثلاثي الموسيقى الإلكترونية الراقصة في فرقة سويدش هاوس مافيا يوم الجمعة، بينما يقدم الفنان كيندريك لامار، الحائز على التصنيف البلاتيني عدة مرات، حفلاً يوم السبت، ويختتم المهرجان فعالياته يوم الأحد 20 نوفمبر مع حفل موسيقي لفرقة ديف ليبارد.ويقتصر حضور سلسلة حفلات «يا سلام» ما بعد السباق على حاملي تذاكر سباق الفورمولا 1، ويمكن للراغبين بالاستمتاع بأفضل تجربة والحصول على أماكن قريبة من المسرح، ترقية تذاكرهم إلى الدائرة الذهبية التي تتيح لهم فرصةٍ لمشاهدة فنانيهم المفضلين والنجوم العالميين عن قرب، إلى جانب ميزة الدخول السريع.