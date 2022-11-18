«العين السينمائي الدولي» في «الكونجرس العالمي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مهرجان «العين السينمائي الدولي» ضمن فعاليات «الكونجرس العالمي للإعلام» 2022 بدورته الأولى، الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك في أبوظبي، تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام»، بمشاركة ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة والعالم. وشهد مسؤولو «العين السينمائي» استقبال العديد من الإعلاميين والزوار والشخصيات المهمة في مجال الفنون والإعلام، للتعرف على المهرجان وما قدمه من إنجازات ومبادرات فنية وسينمائية خلال الدورات الماضية. وقال عامر سالمين المري مدير ومؤسس مهرجان «العين السينمائي»: سعداء جداً بأن نشارك في أول نسخة من فعاليات «الكونجرس العالمي للإعلام» في العاصمة الإماراتية، إذ كانت فرصة عظيمة للتواجد في مثل هذا الحدث الكبير لتبادل الخبرات والأفكار مع مؤسسات إعلامية حكومية عريقة، والشركات الإعلامية العالمية الأخرى. وتابع: يعتبر «الكونجرس العالمي للإعلام» من أهم المحطات التي شارك فيها «العين السينمائي»، لاسيما أنه كان منصة وبوابة مهمة للتسويق والترويج للمهرجان، ونشر أهميته كونة منصة سينمائية محلية وخليجية وعربية ودولية، أمام الإعلام العربي والعالمي، كما كان «الكونجرس العالمي للإعلام» بمثابة منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزاً رئيساً للتنمية المستدامة في المجتمعات.