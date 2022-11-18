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أعراض مهمة قبل شهر من حدوث النوبة القلبية

أعراض مهمة قبل شهر من حدوث النوبة القلبية
18 نوفمبر 2022 16:29

تعتبر النوبة القلبية حالة طبية طارئة وخطيرة، وعادة ما تظهر أعراضها بسرعة.
 
وأظهرت الأبحاث أن هناك أعراض يمكن أن تحدث قبل شهر من حدوث النوبة القلبية.

والأعراض الأكثر شيوعا هي:

  • اضطرابات النوم
  • ضيق في التنفس
  • عسر الهضم
  • القلق
  • ثقل أو ضعف في الأطراف
  • فقدان الشهية
    وأوضحت الدكتورة أنوشكا باتشافا، أن الأعراض المعتادة تشمل ألم وضيق وثقل، مما قد يشير إلى أن عضلة القلب لا تتلقى ما يكفي من الدم.

وأضافت باتشافا لـ"ذا صن": "الأعراض الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية قد تكون ضيق التنفس وخفقان القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى القلق والتعرق والدوخة والشعور بالإغماء، فضلا عن التعب، كلها مؤشرات على أن الجسم لا يحصل على ما يكفي من الأوكسجين".

وأكملت قائلة: "من الممكن أيضا أن يعاني الفرد من تورم الأطراف، يمكن أن تتحول إلى اللون الأزرق مما قد يكون علامة محتملة على الإصابة بنوبة قلبية".

وأوضحت باتشافا أنه في حين أن ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعا، إلا أن أعراضا أخرى مثل ضيق التنفس، وآلام الظهر أو الفك يمكن أن تحدث أيضا."

العوامل الرئيسية للإصابة بحسب باتشافا:

  • التدخين
  • زيادة الوزن
  • الكحول
  • ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
  • مرض السكري
المصدر: وكالات
النوبات القلبية
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